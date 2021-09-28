Yaşına Rağmen Bunları Yaptı! Başarının Canlı Hâli: Ferhat Şaşkın

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen azmi ve yetenekleriyle hayran bırakan Ferhat Şaşkın, tüm yaşıtlarına örnek teşkil ediyor.

1 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen Ferhat Şaşkın, küçüklüğünden beri sanatla iç içe bir hayat sürüyor. 6 kişilik bir ailede büyüdüğünü ifade eden Ferhat Şaşkın, hem ailesinin gurur kaynağı hem de birçok kişinin gıpta ile baktığı bir isim.

Ferhat Şaşkın Kimdir? Ferhat Şaşkın Nereli?

Şanlıurfa'da doğan Ferhat Şaşkın, ilkokul yıllarından bu yana tiyatroyla ilgileniyor. Yüzlerce başarılı yapımda rol alan Ferhat Şaşkın, sanat kariyerinin basamaklarını her geçen gün hızla tırmanmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Gap Anadolu Lisesi'nden mezun olan genç oyuncu; çeşitli belgesel, dizi ve filmlerde bazen aktör, kimi zaman yönetmen veya direktör olarak yer aldığını belirtiyor.

Oyunculuğa ilköğretim yıllarında başlayan Ferhat Şaşkın, kısa zamanda büyük yankı uyandırarak birçok ünlü isimden teklif almış. 'Oyunculuk benim için sadece bir meslek değil, büyük bir tutku.' diyen Ferhat Şaşkın, sadece tiyatro ile yetinmiyor.

Müzik alanında da ses getiren projelere imza attığını belirten genç oyuncu, tüm bunlara rağmen mütevaziliğinden ödün vermiyor!

‘Bence insan yükseldikçe tevazusu artmalı.' Diyen Ferhat Şaşkın, devamında şunları söylüyor:

‘Bu zamana kadar 300'den fazla oyunda sahne aldım. Ayrıca 2018 yılından beri aktif olarak müzikle uğraşıyorum. Çok sayıda şarkı ve albümüm var. Ancak bunlar beni şımartmadı.

Çünkü yaptıklarımı hiçbir zaman yeterli görmüyorum, her zaman daha fazlasını hedefliyorum. Şuna inanıyorum ki insan ne kadar güzel bir yere gelirse gelsin, daha ileri gitmek için çalışmalı, yerinde saymamalı.

Kariyerimi sanat üzerine inşa ettiğim için çok şanslıyım. İşimi severek yapıyorum ve asıl amacım ‘çok para kazanmak' değil, ‘insanlara kazandırmak'. Yani manevi anlamda onların ruhuna dokunmak, sanatı sevdirmek, topluma faydalı olmak, böylece iz bırakmak…

‘Sanat, sanat için mi, halk için mi yapılmalı?' diye bir tartışma vardır ya hani. Bence sanat her ikisi için icra edilmeli. Oyuncu, ressam, müzisyen; kim olursa olsun sanata saygı duymalı, onunla insanların yüreğine ilmek ilmek sevgi işleyebilmeli.

İşte benim, çalışmalarımla amaçladığım şey bu. İnsanlara hiç bitip tükenmeyecek bir miras armağan etmek. Bizi sanat ve bilim kurtaracak, o yüzden bunlara sıkı sıkı sarılmalıyız diye düşünüyorum.'

Başarılarının Ardı Arkası Gelmedi!

İlk oyunculuk deneyimini 2007 itibariyle okul tiyatrosunda sergileyen Ferhat Şaşkın, dur-durak bilmeden tiyatro alanında kendini geliştirdiğini söylüyor. Şanlıurfa Şehir Tiyatrosu'nda Bamsı Beyrek oyununun kendisi için bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Ferhat Şaşkın, ‘ben rolümü ‘oynamayı'' değil, ‘yaşamayı' amaçlıyorum. Tek gâyem insanlara o duyguyu verebilmek.' Diyor.

Çeşitli skeçlerde, Pretrichor ve Smiley Eskizlerinde rol aldığını dile getiren Ferhat Şaşkın, ‘tebeşir tozundan çok, tiyatro sahnelerinin tozunu yuttum.' Diyerek latîfe yapmayı da ihmâl etmiyor.

Okul tiyatrolarında ve doğaçlama tiyatro oyunlarında da üstün performansını gösteren başarılı oyuncu, rol aldığı tiyatro oyunlarından bazılarını şöyle sıralıyor:

Okullarda Tiyatro Gösterisi (2007-2009)

Şanlıurfa Şehir Tiyatrosu-Bamsı Beyrek (2011-2021)

Noviembre Doğaçlama (2021)

İnsan Pazarı Hayvanat Bahçesi Doğaçlama Tiyatro Gösterisi

7 Ölümcül Günah Drakcula (Cadılar Bayramı'na özel)

Öte yandan genç oyuncu, boy gösterdiği filmlerden bir kısmını da şöyle ifade ediyor:

Karışık Kaset (2014)

Mihrez: Cin Padişahı (2015)

Çakallarla Dans 5 (8 Kasım 2018)

Arif v 216 (5 Ocak 2018 )

Müslüm (26 Ekim 2018 )

Recep İvedik 6 (9 Kasım 2019)

Tüm bunların yanı sıra müzik kariyerinden de söz eden Ferhat Şaşkın, ilk şarkısını ve ilk albümünü 2018 yılında yayınladığını bildirerek albümlerinin isimlerini de veriyor:

Bullet

Ferhat Şaşkın

Time March

Elive

‘İyiyi' değil ‘en iyiyi' hedefleyen genç oyuncu, başarı portföyünü daha da genişletmeye kararlı.

www.ferhatsaskin.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.