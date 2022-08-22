Yasemin Sakallıoğlu Kimdir, Nerelidir? Yasemin Sakallıoğlu Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?
Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu nasıl ünlü oldu? Yasemin Sakallıoğlu’nun yer aldığı dizi ve filmler neler? Sosyal medya uygulamalarında paylaştığı komik videolar ile popüler birisi haline gelen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu hakkında merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. Yasemin Sakallıoğlu kariyeri nasıl başladı? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-08-22 11:52:49
Yasemin Sakallıoğlu Kimdir?
Yasemin Sakallıoğlu 22 Nisan 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Sakallıoğlu, YouTuber oyuncudur. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Drama ve Oyunculuk eğitimi almıştır. Yasemin Sakallıoğlu, baba tarafından aslen Sakaryalı, anne tarafından ise aslen Rizelidir. Yasemin Sakallıoğlu, ilk olarak sosyal medya hesabından çekip yayınladığı videolar ile tanındı. Sakallıoğlu'nun taklit yaptığı videolar ve komik videoları kısa bir süre içerisinde popüler oldu. Sosyal medya kullanıcıların yoğun ilgisini çeken Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medyada yüksek oranlarda takipçi sayısına ulaştı. Yasemin Sakallıoğlu, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Bizum Hoca adlı filmde oynadı. Daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldı. Bu dizide, Hızır Çakırbeyli'nin kız kardeşi Lütfiye karakterini canlandırdı. Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu 2021 yılında Burak Yırtar ile dünyaevine girdi.
Yasemin Sakallıoğlu Yer Aldığı Projeler
- Jet Sosyete-Kumsal
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-Lütfiye
- Zengo
- Bizum Hoca
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