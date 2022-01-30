'Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Mü'mince istikametini asla bozmadı'

İslam dünyasının önemli mütefekkirlerinden Çerkes asıllı Cevdet Said’in vefatı başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Cevdet Said ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, 'İslam Dünyası ciddi bir evladını kaybetmiştir. Ümmetin başı sağolsun' denildi.