DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çorum FK fırtına gibi esti! 5-1
Milli atlet Kayhan Özer, Fransa'da birinci oldu
Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da ikinci oldu
Galatasaraylı Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Ukraynalı Müslümanlardan Rusya-Ukrayna krizi yorumu
'Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Mü'mince istikametini asla bozmadı'
Mütefekkir Cevdet Said hayatını kaybetti
Cüneyt Arkın: Biz Anadolu çocuğuyuz, dünyayı versen o rolü oynamazdım
İzmir ezan vakti (30 Ocak – 28 Şubat)
Kılıçdaroğlu'dan 'Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?' açıklaması
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin
15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın
Uluslararası öğrenciler, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamayı amaçlıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yarın son gün
Bu köyde her 4 kişiden biri doktor!

TIMETURK / YAŞAM / 'Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Mü'mince istikametini asla bozmadı'

'Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Mü'mince istikametini asla bozmadı'

İslam dünyasının önemli mütefekkirlerinden Çerkes asıllı Cevdet Said’in vefatı başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Cevdet Said ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, 'İslam Dünyası ciddi bir evladını kaybetmiştir. Ümmetin başı sağolsun' denildi.

1 Saat Önce
2022-01-30 15:48:54
'Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Mü'mince istikametini asla bozmadı'

İslam'ın güçlü yorumcusu değerli Çerkes mütefekkir Cevdet Said'in vefata üzerinden sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Bugün islam dünyası önemli bir mütefekkirini kaybetti. Cevdet Said İstanbul'da Rahmet-i Rahmân'a erdi. Mekânı Cennet olsun" denildi.

İşte sosyal medyada Cevdet Said'in vefatı dolaysıyla yapılan paylaşımlar:

Ekran Resmi 2022-01-30 15.47.19

Ekran Resmi 2022-01-30 15.47.44

Ekran Resmi 2022-01-30 15.48.22

Ekran Resmi 2022-01-30 16.13.01

Ekran Resmi 2022-01-30 15.47.50

Ekran Resmi 2022-01-30 15.45.31

Ekran Resmi 2022-01-30 16.15.03

Ekran Resmi 2022-01-30 16.43.55

Ekran Resmi 2022-01-30 15.46.45

Ekran Resmi 2022-01-30 15.46.31

Ekran Resmi 2022-01-30 15.47.12

Ekran Resmi 2022-01-30 15.48.29

Ekran Resmi 2022-01-30 15.48.16

Ekran Resmi 2022-01-30 15.47.25

Ekran Resmi 2022-01-30 15.46.57

 

Ekran Resmi 2022-01-30 15.48.49

Ekran Resmi 2022-01-30 16.12.18

Ekran Resmi 2022-01-30 16.33.19

Ekran Resmi 2022-01-30 15.48.42

Ekran Resmi 2022-01-30 15.48.36

Ekran Resmi 2022-01-30 15.47.04

Ekran Resmi 2022-01-30 16.17.25

Ekran Resmi 2022-01-30 16.14.38

Ekran Resmi 2022-01-30 16.17.13

Ekran Resmi 2022-01-30 16.17.05

Ekran Resmi 2022-01-30 16.14.23

 

Ekran Resmi 2022-01-30 15.46.19 

Ekran Resmi 2022-01-30 15.46.12 

Ekran Resmi 2022-01-30 16.11.40

Ekran Resmi 2022-01-30 16.11.54

Ekran Resmi 2022-01-30 16.12.03

Ekran Resmi 2022-01-30 16.12.25

Ekran Resmi 2022-01-30 16.12.40

Ekran Resmi 2022-01-30 16.13.18

Ekran Resmi 2022-01-30 16.13.26

Ekran Resmi 2022-01-30 16.13.46

Ekran Resmi 2022-01-30 16.14.31

Ekran Resmi 2022-01-30 16.15.46

 

Ekran Resmi 2022-01-30 16.16.49

 Ekran Resmi 2022-01-30 16.30.27

Ekran Resmi 2022-01-30 16.30.39

Ekran Resmi 2022-01-30 16.34.26

Ekran Resmi 2022-01-30 16.33.42

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş