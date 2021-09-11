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Yarın Boğaz hattında vapur seferleri yapılmayacak
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Yarın Boğaz hattında vapur seferleri yapılmayacak

'Boğaziçi Triatlon Yüzme Yarışı' nedeniyle Boğaz hattında yarın 07.00-09.10 saatleri arasında vapur seferleri yapılamayacak.

12 Dakika Önce
2021-09-11 10:38:49
Yarın Boğaz hattında vapur seferleri yapılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İstanbul Liman Başkanlığının, yarın yapılacak "Boğaziçi Triatlon Yüzme Yarışı" nedeniyle 07.00-09.10 saatleri arasında, İstanbul Boğazı'nı uluslararası, yarışma bölgesini ise ulusal deniz trafiğine kapattığı belirtildi.

İBB Şehir Hatları AŞ'nin de bu saatler arasında Boğaz hattında sefer gerçekleştiremeyeceği ifade edilen açıklamada, bu seferlerin Anadolu Kavağı, Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Çengelköy, Beylerbeyi, Üsküdar, Rumeli Kavağı, Sarıyer, İstinye, Emirgan, Arnavutköy, Beşiktaş ve Eminönü olduğu ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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