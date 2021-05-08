Yardıma muhtaçların umudu İHH

Dünyanın hiçbir yerinde, insanların yaşam koşulları eşit değil. Birçok bölgede, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamayacak derecede yoksullukla mücadele eden insanlar var. Ancak bu insanların hepsine aynı anda ulaşıp yardımda bulunmak tabi ki mümkün değil.

Bunun için, güvenilir olarak hizmet veren insani yardım vakıflarından destek alınabilir. İnsani yardım ve insan haklarını koruma konusunda geliştirdiği projelerle yıllardır muhtaçlara yardım götüren İHH, yardımseverler için en güvenilir aracılardandır. Öyle ki, geçici temel ihtiyaç yardımına ek, uzun vadeli sorunlara kalıcı çözümler getiren İHH, dünyanın birçok ülkesinde yaşam koşullarının iyileşmesine katkı sağlıyor. Tarafsızlık ilkesini temel alarak çalışan İHH, nerde ve ne koşulda olursa olsun mağduriyet yaşayanlara en hızlı şekilde yardım eli uzatmayı temel politika edinmiştir.

İnsani yardım deyince, konunun kapsamı hayli geniştir. Dünya üzerinde sürekli farklı olaylar yaşanıyor. Doğal afet, çatışma, salgın hastalık ve kuraklık gibi çeşitli olaylar; açlık ve yoksulluğa davetiye çıkarıyor. Mağdur olan insanların yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamaması, ne kadar üzücü! Peki yaşamın amacı ne? Kardeşlik duygusu temelli birlik ve beraberlik değil mi? Bugün farklı insanların yaşadığı sorunları, yarın biz yaşamayacağız diye bir şey yok. Bu ilkelerden yola çıkarak alan elle veren eli buluşturmayı hizmet prensibi edinen İHH, insanı yardım adına yürüttüğü projelerin kapsamını sürekli genişletiyor. Yardımda bulunmak isteyenlere güvenilir şekilde bağış yapma imkânı sunan İHH Derneği, muhtaç bölgelerde yaşayan insanların yoksulluk hallerinin son bulması için çalışıyor.

Biz insani yardım vakıflarının klasik gıda ve giyim yardımından ibaret sanıyoruz. Ama aslında öyle değil. İHH, belki sınırlı yardım faaliyetleriyle başladığı hizmetlerini, günümüzde okul, cami, su kuyusu ve sağlık ocağı gibi kalıcı eserlerle bambaşka boyuta taşıdı. Öyle ki, acil durumlarda ihtiyaç bölgelerine ilaç dağıtımı, tıbbi cihaz desteği ve muayene-tedavi hizmeti de götürüyor. Farklı ülkelerden gönüllü sağlık çalışanlarıyla birlikte hareket ederek, yardıma ihtiyaç duyanların sağlık ihtiyaçlarının en hızlı şekilde karşılanmasını sağlıyor.

İnsani yardım haricinde arama kurtarmadan bilinçlendirmeye, insan haklarından gönüllü faaliyetlerinde kadar birçok konuda çalışma yürüten insani yardım derneği, yoksulluğa geçici değil kalıcı çözümler bulmak için faaliyet gösteriyor. İnsani yardım konusunda toplulukların yaşam koşullarını normal seviyeye getirmenin gururunu yaşarken, yardımda bulunmak isteyenlere de, güvenilir bir kuruluş aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerinde yoksullukla mücadele edenlere yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşatıyor. Derneğin çalışmalarına yol gösteren temel ilke insani yaklaşım. Bu sayede şeffaflık ilkesine dayalı şekilde ihtiyaç sahibi herkese taraf gözetmeksizin yardım eli uzatıyor. İnsanın, yaradılışı gereği hakkı olan onurlu yaşamını ömür boyu sürdürebilmesi için ihtiyaçlara uygun projeler geliştiriyor. Saygı sınırları çerçevesinde ayrım gözetmeden her bireye önem vererek yardım faaliyetlerinde bulunmak, derneğin temel hizmet prensibi. İHH görev tanımlaması, siyasi faktörlerden tamamen bağımsızdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda olsun yardım faaliyetleri tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine dayalı şekilde gerçekleştirilmektedir.

İHH aracılığıyla dünyanın değişik yerlerinde yoksulluk çekenlere yardımda bulunmak hem kolay hem de güvenilir. İsteyen acil bağış yapabilir, isteyen su kuyusu açabilir. Ramazan ve Kurban bayramlarında, herkesin bayramı gönlünce kutlayabilmesi için gerekli şartlar dahilinde bayram yardımı yapılabilir. Mağdurların sesi olmak adına geliştirilen projeler, insanların yaşam koşullarını iyileştirdiği gibi toplumsal refahı da yükseltir. Kökü çok eskilere dayanan gelenekselleşmiş yardımlaşma olgusunu modern yöntemlerle birleştiren İHH, ihtiyaç sahiplerine çok kısa bir sürede ulaşıp yardımda bulunuyor. Sürdürülebilir projelerle iyilikseverlere her daim yoksullara yardımda bulunma imkânı sunan İHH, yoksullukla etkin şekilde mücadele ediyor.

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