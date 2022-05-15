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TIMETURK / YAŞAM / Yarasalar gerçekten kör mü?

Yarasalar gerçekten kör mü?

Çoğu insanın inandığının aksine, yarasalar genellikle hiç kör değildir ve aslında çoğu insandan daha keskin görme yeteneğine sahip olduklarına inanılır.

3 Saat Önce
2022-05-15 11:51:19
Yarasalar gerçekten kör mü?

Yarasalar, ara sıra kan emmek, baş aşağı uyumak ve bütün gece ayakta kalmak gibi insanların inanılmaz derecede tuhaf bulduğu alışkanlıkları olan kendine has yaratıklardır.

Yarasaları vampirlerle ve hatta süper kahramanlarla ilişkilendirerek doğaüstü olarak nitelendiriyoruz. Ekolokasyon yetenekleriyle bu hiç de şaşırtıcı değil.

Yarasaların belki de en iyi bilineni kulaklarıyla “görme” yeteneği ve ekolokasyonu meyveleri, böcekleri ve diğer küçük hayvanları bulmak ve beslemek için gerekli kılan sözde körlükleridir. Peki ya yarasalar hakkında size her zaman söylenen en temel gerçek yanlışsa? Ya "yarasa kadar kör olmak" demek sadece, yani, mükemmel bir şekilde görebilmek demekse?

Çoğu insanın inandığının aksine, yarasalar genellikle hiç kör değildir ve aslında çoğu insandan daha keskin görme yeteneğine sahip olduklarına inanılır.

Yarasaların kör olduğu yanılgısı, onların gece doğalarından ve gelişmiş işitme yeteneklerinden kaynaklanmaktadır.

Yarasalar çoğunlukla gecenin köründe, ışık koşullarının tabii ki çok karanlık olduğu zamanlarda avlandıkları için, avlarının kesin yerlerini saptamak için ekolokasyona güvenirler. Bununla birlikte, bu yetenek körlükle herhangi bir bağlantı gerektirmez veya buna sahip değildir. Bunun yerine, yarasalarda ekolokasyon güçlerini geliştiren genetik mutasyonlar, hayvanlara karanlıkta yardım ederken muhtemelen su yüzüne çıktı.

Yarasanın gözleri, işe yaramaz olmaktan çok uzak, av bulmaya daha iyi yardımcı olmak için düşük ışık koşullarına uyum sağlar ve süper işitme güçleri ile güçlendirilir.

Kaynak: britannica-com .

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