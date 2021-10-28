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Yapımcılığını Harun Türk’ün Üstlendiği Kafalar Ekibi Filminin Çekimler Kasım Ayında Başlıyor!
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TIMETURK / YAŞAM / Yapımcılığını Harun Türk’ün Üstlendiği Kafalar Ekibi Filminin Çekimler Kasım Ayında Başlıyor!

Yapımcılığını Harun Türk’ün Üstlendiği Kafalar Ekibi Filminin Çekimler Kasım Ayında Başlıyor!

Youtube kanalları ile her geçen gün biraz daha ün kazanan Kafalar ekibi son olarak 2018 yılında bir film projesi ile beyaz perdede boy göstermişlerdi.

49 Dakika Önce
2021-10-28 21:35:23
Yapımcılığını Harun Türk’ün Üstlendiği Kafalar Ekibi Filminin Çekimler Kasım Ayında Başlıyor!

Kafalar Karışık ismini verdikleri filmleri ile güzel bir başarı yakalayan ekip, hayranlarının da ısrarları ile ikinci bir film ile yine sinemaya çıkıyor.

Bu yeni filmin de yapımcılığı, şu an adından bol bol söz ettiren Akif filminin yapımcısı Harun Türk tarafından yapılacak.

İkinci Filmin İsmi ve Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Henüz çekimlerine dahi başlanmasa da bu yeni filmin ismi ve vizyon tarihi belli oldu. Bunu da hem Kafalar ekibi, hem de filmin yeni yapımcısı Harun Türk açıkladı. 2. Filmin ismi; Kendinden Kaçak olurken, bu filmin beyaz perdeye giriş tarihi de 2022 yılı olacakmış. Ancak tam ve net tarih ne yazık ki henüz belli değil.

Oldukça Eğlenceli Bir Film Bizleri Bekliyor!

Kafalar ekibinin ilk filmi Kafalar Karışık'ı izleyenler filmin ne kadar eğlenceli olduğunu bilirler. İşte yeni filmde de bu eğlenceye hız kesmeden kaldığı yerden devam ediliyor. Kafalar ekibine yeni filmlerinde Suat Sungur, Hakan Bilgin, Ruhi Sarı ve Şinasi Yurtsever gibi tecrübeli isimlerin eşlik ettiği bilgisi de yine filmin yapımcısı tarafından elimize ulaştırıldı.

Bu ekibin başına gelen komik ve eğlenceli olayların anlatılacağı filmin çekimlerine Kasım ayında başlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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