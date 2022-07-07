Yapılan her bağış bir tebessüm

İDDEF; yardıma muhtaç coğrafyalara, yetim çocuklara ve dünyanın dört bir tarafında eğitim gören talebelere desteklerinizi ulaştırmak için her zaman istikrarlı bir şekilde çalışmakta.

2021 Yılında 40 ülkede 3 milyon 521 bin ihtiyaç sahiplerine Kurban bağışı yapıldı. Bu Kurban Bayramı'nda da daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılarak “Her bağış bir tebessüm olsun” sloganı ile yola devam ediyor.

YURTDIŞI KURBAN BAĞIŞI

İDDEF'in yurtdışı kurbanlık fiyatları küçükbaş kurbanlıkta 1400 TL, büyükbaş hisse de ise 1200 TL olarak belirlendi. İDDEF, emanetçilerinin kurbanlıklarının alım, kesim ve dağıtım işlemlerini ilk elden gerçekleştirmektedir. Kurbanlıkları 2-3 ay öncesinden bizzat ülkelere gidip alarak fiyatları uygun tutmaktadır. Yurtdışında yokluk ve yoksulluk içinde yaşayan insanlara vacip veya adak/akika/şükür kurban bağışlarınızı ulaştırması için çeşitli kurumlara vekalet verilebilinmektedir. Yurtdışı kurban bağışı için; “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden ‘Bağış yap' butonunu tıklayınız. Ardından hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla kesmek istedikleri küçükbaş veya hisse kurban bedelini gönderebilirler.

İDDEF GENEL BAĞIŞ

Her geçen yıl büyüyen derneklerden İDDEF, güvenilirliği ve milyonarca ihtiyaç sahibine ulaşan büyük kitlesi ile "Bravo" dedirtti. İDDEF genel bağış hakkında en sık sorulan sorulardan birisi de bağışın kimlere yapıldığı. Genel bağış, en acil ihtiyaç duyulan bölgelere aktarılma konusunda bağışa aracı olan kurumları sağlayan bir bağış türü. İDDEF genel bağış ile çocuklara eğitim desteği, savaşda ki mağdurlara yiyecek, giyecek ihtiyaçları, temiz su elde edemeyen bölgelere su kuyusu temini, kurban eti bağışı gibi birçok alanda faaliyet gösteren bir kurumdur.

Sadaka

"Az sadaka çok belayı def eder ve sadaka ömrü uzatır.”

Hz. Muhammed (a.s.v)

Sadaka vermek her Müslümanıngörevidir.İDDEF bu kurban bayramında da zekat ve filtreleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Afrika, Asya ve Balkanlar'daki yoksul halka yardım eli uzatarak yaralarını sarmaya ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak için yola çıktılar. İDDEF sadaka bağışı ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta. İDDEF internet sitesinden online bağış seçenekleri ile bağışlar gerçekleşmekte. Dilerseniz ATM,internet şubeleri üzerinden de bağış işlemleri yapıla bilinmektedir.