Yangında kül olan umutlar, yardımlaşma ile yeşeriyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın gönderdiği çeyizlere kavuşan Uysal, “Biz felaketi yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.

Manavgat'taki orman yangınında ‘yavrumun çeyizleri yandı' feryatlarıyla yürekleri dağlayan Gülsüm Uysal'ın yüzü günler sonra gülmeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın gönderdiği çeyizlere kavuşan Uysal, “Biz felaketi yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.





Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangını, yerleşim alanlarında en büyük zararı Kalemler Mahallesi'nde vermiş, evlerin neredeyse tamamı alevlere teslim olmuştu. Yangında kısa sürede evinin küle dönmesine mani olamayan Gülsüm Uysal da olayın şoku ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Böyle acı mı olur Allah'ım? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" diyerek feryat etmişti. Çaresiz kadının feryatlarını sosyal medyadan gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Gülsüm Uysal'ı telefonla görüntülü arayıp, ‘hem geçmiş olsun' dileklerinde bulunmuş, hem de kül olan kızının çeyizlerini Büyükşehir olarak hazırlayacaklarının sözünü vermişti. Başkan Aktaş, bu görüşmeden 3 gün sonra da incelemelerde bulunmak için gittiği Manavgat'ta Gülsüm Uysal'ı da ziyaret edip, moral vermişti.

Günler sonra yüzü güldü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen BUSMEK kursiyeri kadınlar, Gülsüm Uysal'ın kızı için el emeği, göz nuru döküp, harika bir çeyiz seti hazırladı. Hazırlanan çeyizler, BUSMEK eğitmenlerinden Zehra Altınöz'ün koordinasyonunda Gülsüm Uysal'a teslim edildi. Yangının şokunu hala yaşayan Gülsüm Uysal'ın yüzünde günler sonra bir gülümseme oluşurken, çaresiz kadın başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti. Felaket anlarında yaşadıklarını anlatan Uysal, “Babamın evinden kendi evime gelene kadar alevler bütün evi sardı. Müdahaleye kimsenin zamanı olmadı. Canımızı zor kurtardık. Allah razı olsun Başkanım geldi, dinledi bizi. Allah ondan bin kere razı olsun. Söz verdi ve sözünü yerine getirdi. Nasıl dua edeyim ki tarifi olur mu? Kimin emeği geçtiyse ellerinden öperim. Biz bu felaketi yaşadık, başka kimse yaşamasın” dedi.

Bütün yaraları saracağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çeyizleri teslimi sırasında Gülsüm Uysal'ı cep telefonundan görüntülü arayarak, onun mutluluğunu paylaştı. Başkan Aktaş, “İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün yaraları saracağız. Çeyizleri BUSMEK'teki hanımlarımız özenle hazırladı. İnşallah düğünü de haber vereceksin, düğüne de geleceğim” dedi.

Başkan Aktaş'a teşekkür eden Uysal'da “İnşallah ölmez o günleri görürsek, düğün için ilk arayacağım kişi sizsiniz. Size nasıl dua edeyim, anlatılamaz. Allah sizden razı olsun. Ölünceye kadar size duacıyım” dedi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.