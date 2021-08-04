Yanan tarlaları satışa çıkardılar!

Bazı fırsatçılar daha yangınların külleri soğumadan yanan arazileri satışa çıkarmaya başladı. Arazilerin imarları olmamasına rağmen ‘İmara açılacak’ diye reklamların yapılıyor

Türkiye özellile Ege ve Akdeniz'de sahil yöreleri başta olmak üzere orman yangınları ile mücadele etmeye çalışırken bir taraftan da yoğun bir bilgi kirliliği ile karşı karşıya.

Bir taraftan güvenlik kuvvetleri ve yerel sivil toplum kurum ve kuruluşları insan-hayvan demeden tüm canlılara müdahale ederken bir taraftan da bu fırsattan istifade ederek politik ve ekonomik çıkar peşinde koşanların varlığı gözlerden kaçmıyor.......

Fırsatçılar iş başında...

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar devam ediyor. Bazı fırsatçılar ise daha yangınların külleri soğumadan yanan arazileri satışa çıkarmaya başladı. Arazilerin imarları olmamasına rağmen ‘İmara açılacak' diye reklamların yapılıyor olması vatandaşların da dikkatinden kaçmadı.

Açılan ilanlara tepki gösteren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Daha acımız dinmemişken, yangının külü soğumamışken birçok emlak sitesinde yanan arazilerin satışa çıkarıldığını tespit ettik. Bu tutumu son derece yanlış buluyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İmara açılma beklentisi

Satışa çıkarılan bazı arazilerin ‘İmara açılacak yatırımlık arazi' gibi tanımlarla reklamının yapıldığına dikkat çeken Akdoğan, “Bu ifadeler tamamen yanlış. İmara açılma gibi bir durumu bulunmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ‘Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız' açıklamasını yaptı. Yatırım yapmayı düşünenlerin bu tarz yanıltıcı ifadelere inanmamalarını tavsiye ediyoruz” yorumunu yaptı.

Etik davranılmalı

Akdoğan, gayrimenkul danışmanlarına ise etik davranmaları önerisinde bulundu. Akdoğan, “Böyle durumlarda kamuoyunun vicdanını zedeleyecek tutumlardan kaçınılmalı. Gayrimenkul danışmanları mesleğimize zarar vermemeli” ifadeleri kullandı.

Öte yandan TIMETURK'ün görüşüne başvurduğu gayrimenkul danışmanlarından bazıları da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk halkı bir taraftan doğal bir felaket ile karşı karşıya iken bu tarz girişimler ne derece ahlaklı? Buna benzer durumu deprem gibi yaşadığımız acılarda da gördük. Ne yazıktır ki bu tarz kriz anlarında ve felaketlerde gayri ahlaki durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz de sektör temsilcileri olarak daha etik davranılması gerektiği kanaatindeyiz ve vatandaşlar da bu sorumlulukla hareket ederek bu tarz yayın ve ilanlara da tepkilerini ortaya koyabilmeliler..."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.