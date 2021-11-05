Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Adana'da, yalnız yaşayan Fatma Çelikkanat (87), evinde ölü bulundu. Çelikkanat'ın ölüm nedeni araştırılırken, ocakta yanık süt olması ve evdeki ağır yanık kokusu olduğu öğrenildi.