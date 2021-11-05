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TIMETURK / YAŞAM / Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Adana'da, yalnız yaşayan Fatma Çelikkanat (87), evinde ölü bulundu. Çelikkanat'ın ölüm nedeni araştırılırken, ocakta yanık süt olması ve evdeki ağır yanık kokusu olduğu öğrenildi.

1 Saat Önce
2021-11-05 21:09:18
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatma Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evden yanık kokusu alınca balkon penceresinden eve girdi.

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Çelikkanat'ın hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, mutfaktaki ocakta pişen sütün yandığını fark etti. Polis memuru, yaşlı kadının zehirlendiğini düşünerek kucağında taşıyıp bahçeye çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Çelikkanat'ın cesedi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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