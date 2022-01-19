Yakınları, Yusuf Taha Göktaş'ı anlattı

Genç İHH'nın Bursa'da düzenlediği Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri kazada vefat eden 4 gençten Yusuf Taha Göktaş'ın yakınları İHH'nın Youtube kanalında onu anlattı.

Genç İHH tarafından liseli gençlere yönelik Bursa'da düzenlenen Teknoloji Kampı'na giderken yaşanan kazada vefat eden Murat Can Kaya, Kaan Talip Tığlı, Tarık Kesekçi ve Yusuf Taha Göktaş unutulmuyor. Liseli öğrencilere milli teknoloji bilincini aşılamak gayesiyle çıktıkları yolda vefat eden gençlerden YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş'ın yakınları İHH'nın Youtube kanalında onu anlattı.

“Notları geniş kitlelere ulaştı”

Yusuf Taha'nın yoğun okumalar yaptığını belirten babası Kerem Göktaş, “Okuduğu kitaplardan bir tanesi de, Hasan El Benna'nın kitabıymış. O kitabın önemli bölümlerinden maddeler halinde notlar çıkarmış ve çalışma masasına asmış. Vefat ettikten sonra ‘Yusuf'un notları' şeklinde çok geniş kitlelere ulaştı o notlar. Birçok okulda projeler yapıldı, videolar hazırlandı. Hele en son hazırlanan bizi çok duygulandırdı. Öğrencilerin her biri Yusuf'un notlarını madde madde okuyorlar. En sonunda hep bir ağızdan ‘Hepimiz Yusuf Taha'yız, hepimiz bu davanın yolcularıyız' diyorlar. Gel de karşısında ağlamadan dur. Elhamdülillah dedim.” ifadelerini kullandı.

“Bizi üzmemeye gayret ederdi”

Yusuf'un ergenlik çağından itibaren orucunu tutan, namazlarını kılan bir genç olduğunu belirten Kerem Göktaş, “Liseden beri hep sohbetlere gitti, namazlarını kıldı. İlkokulda olduğu dönem zaten camilere beraber giderdik. Elinden tutup götürürdüm.” dedi.Oğullarının kendilerini üzmemeye çok gayret ettiğini anlatan Göktaş, “Hep bizi memnun etmek için çalıştı. Giderken bize öğretmenlik yaptı. Yani şehadeti hem dışarıdaki insanlara hem bize nasihat oldu. Farklı ülkelerdeki Müslümanlardan dua aldılar. Bu bizi çok mutlu etti.” diye konuştu.

“Amacım Yusuf'lar yetiştirmek”

Annesi Nida Göktaş ise, Yusuf'un güzel bir hayat yaşadığını ve gençlere faydalı olmak amacıyla çıktığı yolda vefat ettiğini belirterek, “İznimiz bitip öğretmenlik yaptığım okula gittiğimde, yeni hedeflerle başladım o gün. Çünkü amacım Yusuf'lar yetiştirmek. Zaten Yusuf vefat etmeden bir ay iki ay önce sınıfta çocuklara Yusuf'un Teknofest'teki röportajını, uçağın uçurulduğu videoyu izletmiştim. Bakın çocuklar Yusuf abiniz pes etmeden tekrar tekrar nasıl gayret ediyor? Biz de öyle olmalıyız demiştim. Cenaze günü ben camiye gittiğimde öğrencilerimden bir tanesini babası benim yanıma getirdi. Hocam biz tutamadık dedi. Öğrencim, Yusuf abim diye ağlıyordu. Evet, yirmi iki yıllık evladım vefat etti. Ama onun gibi bir çocuğum olduğu için mutluyum.” ifadelerini kullandı

“Yaşanan olay herkese bir mesaj verdi”

YediHilal Derneği Başkanı Salim Sarıyıldız da, kazada vefat eden 4 gencin güzel hayatlar yaşadıklarını ifade ederek, “Hayatlarına baktığımızda, insanların onlardan örnek almasını, insanların büyük bir hissiyatla onlara dua etmesini hak etmiş kardeşlerimiz. Eskilerin diğer gam dedikleri ve diğer insanlara faydalı olmak için bir gayret gösteren kişilerdi. Yusuf Taha derneğe günde bir kaç defa geliyordu. Kaldığı ev de buraya yakındı. Ama ben şimdi şunu görüyorum, Yusuf daha sık buralarda. Biz Yusuf Taha'yı konuşuyoruz. Yusuf Taha'yla ilgili işler yapıyoruz. Bu güzel örnekler, yolumuzuaydınlatıyorlar. Yaşanan olay her kuruma, her yapıya, herkese ama herkeseçok ciddi bir mesaj verdi. Söz gelimi yılgınlığa düşmüşlerse artık daha umutlu, daha heyecanlı bir şekilde bu çalışmaların içerisinde olma mesajını verdi.” dedi.

Teknoloji Takımlarının kurulmasına öncülük etti

Arkadaşı, YediHilal Üniversiteler Başkanı Bilal Fatih Kavaklı ise, Yusuf Taha'nın milli teknoloji alanında çalışmalar yaptığını belirtti. Kavaklı, Marmara Üniversitesi'ndeki üç takımla başlayan Teknoloji Takımları çalışmasının Yusuf Taha'nın gayretleri vesilesiyle kısa süre içinde otuza yakın üniversiteye yayıldığını söyledi. .