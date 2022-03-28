Will Smith'in eşinin hastalığı ne? Jada Pinkett Smith'in hastalığı ne, kanser mi? Jada Pinkett Smith ne hastası?

Will Smith'in eşinin hastalığı ne? Oscar ödüllerindeki davranışı nedeniyle gündeme gelen Will Smith çok konuşuldu. Eşinin ismini anan sunucuya tokat atan Smith'in eşi de internet üzerinde en sık aranan isim oldu. Peki ama Jada Pinkett Smith kimdir ve ne hastalığı var? Jada Pinkett Smith kanser mi? İşte detaylar...

Oscar ödüllerindeki davranışı nedeniyle gündeme gelen Will Smith çok konuşuldu. Eşinin ismini anan sunucuya tokat atan Smith'in eşi de internet üzerinde en sık aranan isim oldu. Peki ama Jada Pinkett Smith kimdir ve ne hastalığı var? Jada Pinkett Smith kanser mi? İşte detaylar...

Will Smith'in eşinin hastalığı ne?

Will Smith'in eşinin saç hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Smith, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" dedi. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı. Olay gündeme bomba gibi düştü.

En çok arananlar listesinde olan Jada Pinkett Smith'in hastalığının alopesi olduğu öğrenildi.

Jada Pinkett Smith'in hastalığı ne, kanser mi?

Jada Pinkett Smith ne hastası? Jada Pinkett Smith geçen yılın aralık ayında saçını neden kısa kestirdiğini sosyal medya hesabından anlatmıştı. Genellikle eşiyle özel hayatları hakkında açıklamalar yapan Smith, o paylaşımında sağlık sorununu masaya yatırdı. "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" açıklamasında bulundu. Pinkett Smith, Alopesi adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını Instagram hesabından paylaştığı bir videoda anlattı.

Alopesi nedir?

Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır.

Jada Pinkett Smith kimdir?

Jada Koren Smith, Amerikalı oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, yönetmen, yazar, iş kadını, seslendirme sanatçısı. Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır .