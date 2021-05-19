Virüsün kokusu köpeklerden kaçmaz

Köpeklerin koklayarak insan terindeki Covid-19 virüsünü tespit etme yeteneği doğrulandı

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir Fransız araştırması, köpeklerin koklayarak insan terindeki Covid-19 virüsünü tespit etme yeteneğini doğruladı.Geçen Mart ayında İtalya'nın Roma kentindeki Üniversite Hastanesinde olduğu gibi, köpeğin ter içinde koronavirüsü "koklama" yeteneği üzerine çeşitli çalışmalar yürütülmekte idi.

İkili testten geçirildi

Le Matin'deki değerlendirmeye göre; köpeklerin Covid-19 virüsünü insan terinde tespit etme yeteneği "çok umut verici" sonuçlar sağlamakta. 16 Mart - 9 Nisan tarihleri ​​arasında yürütülen çalışma, Covid-19 için iki tarama yöntemini karşılaştırıyor: nazofaringeal sürüntü ve köpek koku alma testi üzerindeki referans RT-PCR testi.

Farklı köpeklere koklatıldı

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden dokuz eğitimli köpek ve itfaiyecinin yanı sıra yaşları 6 ila 76 arasında olan 300'ün üzerinde gönüllünün katılımı ile araştırmalarda yoğunlaşıldı.Birkaç Paris tarama merkezinde test edilmek üzere gelen katılımcılar, koltuk altlarının altına iki dakika kompres uyguladılar. Bu kompresler daha sonra kavanozlara kilitlendi ve ardından gönüllülerle temas halinde olmayan en az iki farklı köpek tarafından koklandı.

Gözler kapalı yapıldı

Algılama deneyi "kör" olarak yapıldı, işleyiciler hangi kompresin pozitif olduğunu bilmezken Çalışma, Prof. Dominique Grandjean liderliğindeki “Nosaïs-Covid-19” projesinin bir parçası olarak Alfort Ulusal Veteriner Okulu'nun (EnvA) ve Prof. -Marc Tréluyer, Assistance-Publique des Hospitals of Paris (AP-HP) vasıtasıyla sağlandı.Test edilen 335 kişiden 109'u, başlangıçtaki nazofaringeal PCR testinde pozitifti. "Köpek koku alma testinin hassasiyeti", yani köpeğin burnunun gerçek pozitifleri tespit etme yeteneği, "yüzde 97" ve "özgüllük", tespit edilen gerçek negatiflerin oranı "yüzde 91" şeklinde sonuçlandı.

Uluslararası düzey çalışma

Profesör Tréluyer, "Bunlar, referans testiyle elde edilenlerle karşılaştırılabilecek mükemmel sonuçlar" yorumunu yaparken köpeklerle yapılan test, bunun yerini alması değil, virolojik taramadan faydalanması ve köpeklerin hızlı tepkisi nedeniyle toplu taramayı kolaylaştırması gereken insanları hedeflemeyi amaçlıyor.

AP-HP, "Bu sonuçlar, köpeklerin Covid-19'un koku alma imzasını tespit etme yeteneğini bilimsel olarak doğrulamaktadır", AP-HP'nin altını çizerek, henüz bir tıp dergisinde yayınlanmayan bu çalışmanın "uluslararası alanda gerçekleştirilen bu türden ilk çalışma" olduğunu belirtiyor seviye ”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.