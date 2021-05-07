Veren el ile alan el arasındaki köprü: Sadakataşı Derneği

Yardımlaşma, insani duyuların temelini oluşturur. Gönül ister ki maddi durumu iyi olan herkes, elindeki imkanları yoksul insanlarla paylaşsın. Ancak bireysel olarak, yardım eli uzatılacak kişilere ulaşmak kolay olmayabiliyor.

İşte bu noktada, yardım dernekleri devreye giriyor. Yardım edenle yardım alan arasında köprü vazifesi gören insani yardım dernekleri, gerçekten muhtaç kişilere yardım edebilmek için en iyi aracı niteliğinde. Dünyanın dört bir yanında, farklı zamanda ve farklı kültürlerde yardımlaşma amaçlı hizmet veren Sadakataşı Derneği, ihtiyaç sahiplerine anında ulaşılmasını sağlıyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda iş birliği zemini oluşturarak insani yardım olgusunun çıtasını genişleten Sadakataşı, toplumun huzur ve refah seviyesine doğrudan katkı sağlıyor.

Özellikle hastalık, yoksulluk, kurallık, doğal afet, savaş ve iç çatışma gibi sebeplere bağlı olarak mağdur olup yaşam mücadelesi verenlere yardım eli uzatan dernek, temel ihtiyaçların karşılanması konusunda bölgelere hizmet götürmekte. Bu bağlamda, muhtaç durumdaki bölgelerin ihtiyaçları karşılanarak yoksulluk halinin ortadan kalkması için özel stratejilerle çalışmalarını yürütüyor. Dernek, bir yandan çalışmalarını yürütürken aynı zamanda, ülkemiz ile dünyanın çeşitli ülkelerinde dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik duygusunun güçlenmesine vesile oluyor. Derneğin resmi web sitesi üzerinden yoksullara yardımda bulunmak çok kolay! Genel bağış olarak her daim bağışlarınızı kabul edip sizin adınıza ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken aynı zamanda, Ramazan ve bayram gibi özel günler için de sistemli bir bağış kampanyası yürütmektedir.

Paylaşma ve Yardımlaşmanın Güvenilir Adresi

Temel amacı din, dil, ırk ve mezhep ayrımı olmaksızın ihtiyaç sahibi olan herkese yardım eli uzatmak olan Sadakataşı, yardım konusunda geniş kapsamlı ve devamlılık esasına dayalı projeler yürütüyor. Genel bağış, acil yardım, yetimlere yardım, su kuyusu, Yemen, adak ve kurban yardımı gibi sürekli projelere, Ramazan ve bayram olmak üzere özel günler de ekleniyor. Sürekli değişen insan ihtiyaçlarına, hızlı ve etkili müdahale gerektiren her duruma hazırlıklı olan dernek, ani gelişen olaylara kısa zamanda çözüm bularak ihtiyaçlara göre yardım politikası yürütüyor. Sadakataşı, herhangi bir çıkar gözetmeksizin, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç biri varsa, zaman kaybetmeden müdahale etmektedir. Sadakataşı Derneği, yardım, kardeşlik ve paylaşma adına sosyal ve kültürel olmak üzere çeşitli projeler yürütürken, su kuyusu gibi eserlerle de yaşamsal ihtiyaçlara kalıcı çözümler buluyor.

Temel ihtiyaçlar değişkenlik gösterdiğinden, yürütülen yardım projelerinin ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olması önemlidir. Sadakataşı Derneği, imkanların insan ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı her durumda kriz bölgelerine içeriğe uygun yardım sağlıyor. Güvenilir bir aracı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyenler ile birlikte büyüyen dernek sayesinde bir iyilikle binlerce kalbe dokunabilirsiniz. İster genel bağış ister fitre ister market kartı olsun yardımda bulunmak isteyen herkes, kendi imkanları dahilinde Sadakataşı aracılığıyla dünyanın dört bir yanında sıkıntı çeken yardıma muhtaç kişilere ulaşabilir.

Yoksullara Yardım Eli

Bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Sadakataşı, mülteci haklarından insan hakları ihlali dolayısıyla mağduriyete uğramış olanlara, doğal afetlerden kriz ve çatışmalara kadar çeşitli sebeplere bağlı olarak oluşan sorunlarda, yaşam koşullarını iyileştirmek için hızlı ve etkin yardım kampanyaları yürütmektedir. İnsan ayrımı gözetmeden, şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine bağlı şekilde yürütülen yardım projeleri, dernek tarafından ulusal ve uluslararası alanda güvenle devam ettirilmektedir. Sürekli yardım projeleri ve acil destek çalışmaları ile dünyanın farklı ülkelerinde krizden etkilenen bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayan Sadakataşı, geçici yardımdan ziyade bireylerin ihtiyaçlarının her daim karşılanmasına yönelik kalıcı projeler geliştiriyor. Herhangi bir çaba sarf etmeden, derneğin resmi sitesi üzerinden birkaç saniyede bağış yapma imkanı da, iyilikseverler için büyük bir fırsat niteliğinde!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.