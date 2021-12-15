Vejetaryenler ülkesinde yumurta krizi patlak verdi

Hindistan dünyada en fazla vejetaryenin yaşadığı ülke olarak kabul ediliyor. Ancak vejetaryenler ülkesi Hindistan’da et ve et ürünleri tüketimi hızla artmaya başladı. Tüketimi artan hayvansal ürünlerden biri de tavuk yumurtası. İnançları gereği hayvansal ürünler yemeyenlerle yumurta severler arasında gerginlik yaşanıyor.

Yumurtayı tavuğun bir parçası yani et olarak görenler, yumurtanın seyyar satıcılar tarafından açıkta satılması tepkilere neden oluyor. Hindistan'ın bazı bölgelerinde, yerel hükümet yetkilileri yumurta yemeği hazırlayan seyyar satıcılara operasyon düzenleyerek arabalarına el koyuyor.

Bazı dini liderler ise ilkokullarda çocukların sağlıklı gelişimi için düzenlenen yumurta kampanyalarını protesto ediyor.

Hinduların şikayetlerini ve sağlık endişelerini öne süren yerel yetkililer, Kasım ayı ortasında dört şehirde sokaklarda et, balık ve yumurta satışını ve teşhirini yasakladı.

Bir süre önce de mezbahalar kapatılmış ve yüzlerce işçi işsiz kalmıştı. İnek kesmekle suçlanan Müslümanlar saldırıya uğramıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.