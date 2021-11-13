Vasilik sona erdi! Britney Spears 13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Ünlü şarkıcı Britney Spears 13 yıl sonra bağımsızlığına kavuştu. Spears'ın kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının vasiliği bugün sona erdi. Spears, 'Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir; ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu' açıklamasında bulunmuştu.