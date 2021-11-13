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TIMETURK / YAŞAM / Vasilik sona erdi! Britney Spears 13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Vasilik sona erdi! Britney Spears 13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Ünlü şarkıcı Britney Spears 13 yıl sonra bağımsızlığına kavuştu. Spears'ın kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının vasiliği bugün sona erdi. Spears, 'Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir; ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu' açıklamasında bulunmuştu.

3 Saat Önce
2021-11-13 15:03:49
Vasilik sona erdi! Britney Spears 13 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi yargıç tarafından kabul gördü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitti.

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Britney Spears kararı sevinçle karşıladı. Sosyal medya hesabından mahkeme önünde bekleyen hayranlarının görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Sanırım günün kalanında ağlayacağım! Şimdiye kadarki en iyi gün" notunu düştü.

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"KÖLELİĞİN SONA ERMESİ"

Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.

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"BABAM VASİLİĞİ DÜŞÜNECEK KADAR AKILLI DEĞİLDİ!"

Annesinin, bu hikayedeki gerçek kötü kişi olduğunu söyleyen iki çocuk annesi ünlü şarkıcı, "Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi!" ifadelerini kullandı.

"ANNEM GİZLİCE HAYATIMI MAHVETİ"

"Annem gizlice hayatımı mahvetti!" diyen Britney Spears, "Babam vasiliği 13 yıl önce başlatmış olabilir; ama insanların bilmediği şey, ona bu fikri verenin annem olduğu" notunu düştü.

Kaynak: milliyet.com.tr

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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