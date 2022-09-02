Van Gölü'ndeki kirliliğe atışarak dikkat çektiler

Van'ın Erciş ilçesinde iki ozan, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için sahile oturarak saz çalıp atıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık' projesine Van'da iki ozan bağlamalarıyla destek verdi.

Ozan Poyrazoğlu, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, “Konser için geldiğim memleketimde Van Gölü'nü görünce çok üzüldüm. Her yanı çöp ve yosunla dolmuş. Ben de ozan olarak ne yapabilirim diyerek, Menaf Koçak ile gölün içine sandalyelerimizi atıp sazlarımızla atışmalar yaptık. Amacımız Van Gölü kirliliğine dikkat çekip, farkındalık oluşturmaktır. Umarız bu çağrımız dikkat çeker ve Van Gölü artık kirletilmez” dedi.

Erciş'te yaşayan Menaf Koçak ise çevre konusunda herkesin sorumluluk sahibi olduğunu söyledi. Koçak, “Van Gölü'nde dip çamuru temizliği yapılıyor. Bu çalışmanın yakın zamanda Erciş sahillerinde de yapılacağını duyduk. Umarız herkes Van Gölü'ne sahip çıkar ve artık kirletmez” ifadesini kullandı. .