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TIMETURK / YAŞAM / Van'da telli turna görüntülendi

Van'da telli turna görüntülendi

Van'ın Erciş ilçesinde, havaların ısınmasıyla canlanan sulak alanlarda telli turna görüntülendi.

1 Saat Önce
2022-04-10 20:47:27
Van'da telli turna görüntülendi

Çelebibağı bölgesinden Van Gölü'ne akan Zilan Çayı çevresinde konaklayan telli turnalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

Bölgede kuşların konakladığını öğrenen fotoğraf tutkunları da onları görüntüleyebilmek için çayın bulunduğu alana geldi.

İlçede İngilizce öğretmenliği yapan Taner Uçan, telli turnaları görünce çok heyecanlandığını söyledi.

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Telli turnaları daha önce duyduklarını ancak hiç görmediğini anlatan Uçan, "Kuşları görünce şaşırdım. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdim. Görevliler buraya gelerek kuşları görüntüledi ve kayıt altına aldı. Bu kuşların bölgeye gelmesinin önemli olduğunu söylediler. Biz de durumu yöre halkına anlatarak kuşlara zarar vermemeleri konusunda uyardık." diye konuştu.

Uçan, telli turnaların fotoğrafını çekmenin ayrı bir mutluluk olduğunu sözlerine ekledi. AA .

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