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TIMETURK / YAŞAM / Van'da korkutan deprem!

Van'da korkutan deprem!

Sıklıkla depremlerin yaşandığı Van'da yine bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akçift mahallesinde olduğunu kaydetti. Depremin şiddeti 3.3 olarak açıklandı.

1 Saat Önce
2021-11-21 12:16:20
Van'da korkutan deprem!

Van'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Tuşba İlçesinde bağlı Akçift Mahallesinde olduğunu ve depremin 3.3 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem sonrası yerel halk arasında kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli'den depreme ilişkin açıklama;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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