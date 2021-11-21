Van'da korkutan deprem!

Sıklıkla depremlerin yaşandığı Van'da yine bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akçift mahallesinde olduğunu kaydetti. Depremin şiddeti 3.3 olarak açıklandı.