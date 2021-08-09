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TIMETURK / YAŞAM / Van'da feci kaza! 10 kişi yaralandı

Van'da feci kaza! 10 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

8 Saat Önce
2021-08-09 08:51:53
Van'da feci kaza! 10 kişi yaralandı

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Van-Hakkari kara yolunun 85. kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınlarında 31 B 5869 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobil çarpıştı.

İki otomobilin yoldan geçen tıra da çarpması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada, ekipler çevrede önlem alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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