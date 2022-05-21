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Van'da 'eşek arabası yarışları' yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin kentin tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini tanıtmak amacıyla başlattığı '1. Van Fotoğraf Maratonu' kapsamında 'eşek arabaları yarışları' düzenlendi.

1 Saat Önce
2022-05-21 20:33:55
Van'da 'eşek arabası yarışları' yapıldı

Van'a gelen fotoğrafseverler, Gevaş ilçesinin Göründü Mahallesi'nde gerçekleşen yarışları kayıt altına aldı.

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Eşek arabalarının tozlar içinde kıyasıya yarıştığı etkinlikte davetlilere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce helise, Van Büyükşehir Belediyesince de değişik yemek ikramında bulunuldu.

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Farklı illerden kente gelen fotoğrafseverler, bir yandan fotoğraf çekip bir yandan da eğlenceli anlar yaşadı. Fotoğraf maratonu için Kocaeli'nden gelen Dilan Yaşar, AA muhabirine, Van'a ilk defa geldiğini anlattı.

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Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme imkanı bulduğunu kaydeden Yaşar, "Özellikle ikram edilen yöresel yemek heliseyi çok beğendim. Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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Fotoğrafçı Serap İkiyek, İstanbul'dan geldiğini, daha önce Norveç'e gittiğini ve Van'ın buradan hiçbir farkı olmadığını ifade etti. İkiyek, "Fotoğraf maratonuna katılmanın yanında kenti doya doya geziyoruz.

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Hem doğasına hem insanlarına bayıldım. Çok güzel ve tekrar tekrar gelmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

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Vanlı fotoğrafçı Nasır Demir de fotoğraf maratonunun kentin tanıtımına katkı sağladığını söyledi. AA

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