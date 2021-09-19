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TIMETURK / YAŞAM / Van'da 217 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 217 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonette 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

4 Saat Önce
2021-09-19 10:23:43
Van'da 217 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Irmak" ile yapılan aramada, kamyonetin bagajında 417 paket halinde 217 kilo 500 gram eroin bulundu.

Sürücü "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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