DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastanede gözlem altına alındı
İngiltere Başbakanı Johnson: Irkçılık İngiltere'de bir sorun
TSK'dan Rasulayn'daki Ortodoks Kilisesi'nde bakım
Ayrıntılarıyla magnezyum
ASELSAN'dan gençlere kariyer odaklı eğitim için davet
Yıllık izin kullanım süreleri değişti
KARDEMİR'den bağlantı elemanları sektörü atağı
Türkiye Finans ve Intercity’den taşıt finansmanında stratejik iş birliği
Otobüs biletini tavan fiyattan pahalıya alanlara para iadesi yapılacak mı?
Opet Fuchs'un yeni genel müdürü Özgür Canşe oldu
İLBANK'tan Rize'ye 214 milyon TL yatırım desteği
ANALİZ: Milli Görüş, İslamcılar ve muhafazakarlar
Yapı Kredi, sürdürülebilirlik alanında finansman anlaşması imzaladı
Teknosa mağazaları Türkiye’nin 69 iline yayıldı
VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Akyol: Hedefimiz KOBİ müşteri sayımızı iki katına çıkarmak

TIMETURK / YAŞAM / Valilikten havalimanındaki Afganların durumuyla ilgili açıklama

Valilikten havalimanındaki Afganların durumuyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Afganların uluslararası koruma başvurularının işleme alındığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-07-14 14:30:55
Valilikten havalimanındaki Afganların durumuyla ilgili açıklama

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Valilikten yapılan açıklamada, "Transit yolcu olarak Rusya'ya gitmek üzere Afganistan uyruklu 16 yabancı, 22 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı'na gelmiştir. Yolcuların Rusya'ya gidebilmeleri için geçerli vizelerinin bulunmaması sebebiyle geliş ülkelerine gönderilmek üzere havalimanı transit alanda bekletilmişlerdir. Söz konusu yabancıların, ilgili birimlerimize uluslararası koruma talebinde bulunmaları sonrasında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma başvuruları işleme alınmıştır" denildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH