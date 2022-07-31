Üzüm pekmezi nasıl yapılır? Pekmezin faydaları neler?

Üzüm pekmezi faydası ve zararı nedir? Üzüm pekmezi kalorisi ve besin değeri neler? Geleneksel lezzetlerden üzüm pekmezi hem tadı ile hem de sağlığa olan yararlarıyla ilgi odağı haline geldi. Üzüm pekmezi hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar…