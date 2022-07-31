Üzüm pekmezi nasıl yapılır? Pekmezin faydaları neler?
Üzüm pekmezi faydası ve zararı nedir? Üzüm pekmezi kalorisi ve besin değeri neler? Geleneksel lezzetlerden üzüm pekmezi hem tadı ile hem de sağlığa olan yararlarıyla ilgi odağı haline geldi. Üzüm pekmezi hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar…
2022-07-31 14:52:18
Üzüm Pekmezi Nasıl Yapılır?
Üzüm Pekmezi Tarifi İçin Malzemeler
- 5kgüzüm
- 2avuçodun külüya da temiz toprak
Yapılışı:
- Üzümler yıkanıp iyice ayıklanır.
- Daha sonra tencerenin altını yakın.
- Ayıklanan üzümler yarım saat kadar kaynatılır.
- Ardından süzgeçten geçirilir.
- Tekrar ocağın altı yakılır ve kaynamaya başlayan üzümün altı kısılıp yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde karbonat ilave edilir.
- Genişçe bir leğenin içerisine temiz toprak ya da odun külünü yayın.
- Kaynamaya bıraktığınız üzüm şırasını üzerine boşaltın.
- Daha sonra üzeri kapalı bir biçimde yaklaşık 1 gün kadar pekmezini dinlenmeye bırakın.
- Ertesi gün süzerek üzüm şıranızı iyice kaynatın.
- Şıranın kıvamı iyice yoğunlaştığında ocaktan alın ve dinlendirin.
- Son olaraktanda pekmezinizi kavanozlara boşaltın.
- Kavanozların ağızlarını sıkıca kapatıp, ters çevirin.
- Bir süre dinlendikten sonra pekmeziniz hazır hale gelecek. Afiyet olsun.
Pekmezin Faydaları Neler?
- Üzüm pekmezi karaciğer dostu olduğu için temizlenmesine yardımcı olur.
- Üzüm pekmezi iştahı açmaya yardımcı olur.
- Kadınlarda regl sancılarının azalmasına iyi gelir.
- Soğuk kış günlerinde enerji verici özelliği bulunmakta.
- Vücuttaki iltihapların giderilmesine katkıda bulunur.
- Kan yapıcı özelliği bulunur.
- Bronşit, öksürük, sarılık, kaşıntı, egzama, mide bulantısına iyi gelir.
- Pekmez akciğer ve karaciğer sağlığına fayda sağlar.
Pekmezin Zararı Var Mı?
Kan yapıcı özelliği ile bilinen şifa deposu olan üzüm pekmezinin faydaları olduğu gibi bazı zararlarıda bulunmakta. Gereğinden fazla tüketildiğinde bu potasyum oranı yan etki yapar ve tansiyonun yükselmesine yol açmaktadır.
Pekmezin Kalorisi Ve Besin Değeri Nedir?
Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden birisi olan üzüm pekmezinin kalorisi nedir? Üzüm pekmezinin 100 gramında 290 kalori bulunmaktadır. Üzüm pekmezinin 100 gramı 74.73 gram karbonhidrat, 0.1 gram yağ içermektedir.
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