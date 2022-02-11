DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Borsa günü yükselişle tamamladı
Biden: Dünya savaşı çıkar
Japonya vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi
Financial Times: Türk ekonomisi en kötü korkuları bile boşa çıkardı
Endonezya, Fransa’dan 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti
NASA, SpaceX’in 30 bin uyduluk projesinden endişeli
Uzman jandarma spor ile hastalığı yenip, dünya 4'üncüsü oldu
Altay - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Samsunspor - Bursaspor maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI
Soylu’dan ‘112' tepkisi: Biz senin deneme tahtan mıyız?
Fransız gazeteci: 'Fransa Afrika'da uzun süre kalamaz”
Google Chrome'un indirme butonu gidiyor mu ? Yerine ne gelecek?
Batman hava durumu (11 Şubat-12 Mart)
Rüyada çay görmek ne anlama gelir?

TIMETURK / YAŞAM / Uzman jandarma spor ile hastalığı yenip, dünya 4'üncüsü oldu

Uzman jandarma spor ile hastalığı yenip, dünya 4'üncüsü oldu

Uzman Jandarma Gültekin Güleç'e (44) 20 yıl önce kas güçsüzlüğü, Akdeniz ateşi ve hormon bozukluğu nedeniyle diyalize bağlanıp, malulen emekli olabileceği belirtilerek, spor yapması tavsiye edildi.

2 Saat Önce
2022-02-11 17:50:19
Uzman jandarma spor ile hastalığı yenip, dünya 4'üncüsü oldu

Vücut geliştirmeye yönelen Güleç, Türkiye 4'üncüsü oldu ve milli takıma seçildi. Aynı yıl İspanya'da dünya şampiyonasında 4'üncü olan Güleç, askerlik mesleğini de başarıyla sürdürüyor. Güleç, sporla hastalık şikayetlerinden kurtulduğunu belirtip, "Tekrar dünyaya gelmiş gibiyim. Güçlüyüm ve çok mutluyum" dedi.

Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığı Destek Grup Komutanlığı'nda Uzman Jandarma Gültekin Güleç'e, 2001'de mesleğe başladığı yıl kas güçsüzlüğü teşhisi konuldu.

620628d31655743300988375

Doktorların tavsiyesi ile küçük yaştan itibaren yaptığı spora devam eden Güleç, fitness'a yöneldi.

2011 yılında Akdeniz ateşi ve hormon bozukluğuna yakalanan Güleç'e doktorlar bu kez dikkat etmezse diyaliz makinesine bağlanabileceği ve malulen emekli olabileceğini söyledi.

620628d3165574330098837d

Spor yapmaya devam etmesi istenen Güleç, 2015'te vücut geliştirme ve fitness antrenörlüğü belgesi aldı.

2017'de Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 4'üncü olan Güleç, 2 yıl sonra 2019'da Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı'na seçildi.

620628c01655743300988365

Güleç, aynı yıl İspanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 4'üncü oldu.

Spor sayesinde diyalize girmekten kurtulan ve hastalığı ile ilgili şikayetleri azalan Güleç, askerlik mesleğini de başarıyla sürdürüyor.

'PES ETMEDİM'

620628bf1655743300988358

Gültekin Güleç, küçüklüğünden bu yana sporu sevdiğini, rahatsızlığını öğrendikten sonra daha çok spora yöneldiğini belirterek, "Bir süre ilaç tedavisi gördükten sonra doktorlar sporu bırakmamam gerektiğini ve düzgün beslendiğim süre içerisinde hastalık semptomlarımı az yaşayacağımı, ömrümün uzayabileceğini söylediler.

620628bf165574330098835a

Ben de doktorların sözlerini dinledim. Vücut geliştirme ve fitness yaparak tekrardan sağlığıma yavaş yavaş kavuşmaya başladım.

620628d3165574330098836f

Yemek yerken bile çene kaslarım yoruluyordu. Evde yürüdüğümde 2-3 kilometre yol koşmuş gibi oluyordum.

Meslek hayatımı ve spor hayatımı çok olumsuz etkilemeye başlamıştı. Pes etmedim. Kaslarımın güçlü olması gerekiyordu. Sonra kas güçsüzlüğünün üzerine Akdeniz ateşi tanısı kondu. Bunun yanı sıra tiroid hormon bozukluğu eklenmişti. Hayat kalitemi ciddi anlamda etkiliyordu.

620628d31655743300988377

Geleceğim konusunda kaygılanıyordum. Doktorlar sporu hiçbir zaman bırakmamı söyledi. Bu hastalığın 40 yaşlarında böbrek yetmezliğine yol açabileceğini, diyaliz makinesine bağlanabileceğimi söylediler" dedi.

'TEKRAR DÜNYAYA GELMİŞ GİBİYİM'

Güleç, doktorlarının tavsiyesi ile beslenme ve spor yaşantısına dikkat ettiğini belirterek, "Profesyonel destekler alıyordum.

620628d31655743300988379

Git gide güçlendiğimi, hastalık belirtilerimin kaybolduğunu, hiç hastalanmamış gibi olduğumu, check-up'larda böbreğimin düzeldiğini, vücut fonksiyonlarımın, kaslarımın eskisinden çok fazla güçlü olduğunu görmek beni çok mutlu etmişti.

Malulen emekli olacaktım. Bu şartlarda görev yapmam imkansızdı. Severek yapmış olduğum askerlik hayatımı bu şekilde sonlandırmayı düşünmedim. Pes etmek bana göre değildi.

620628bf1655743300988354

İlk girdiğim Türkiye şampiyonasında 4'üncü olmuştum. Daha sonra 6 kez Türkiye derecesi yaptım. Artık en sağlıklı insanlarla mücadele edip onlarla kafa kafaya yarışıyordum. Bir zaman öncesinde hayal bile edemeyeceğim durumların artık planını kurup, hayata geçirmek çok güzel bir şey.

620628d31655743300988371

Hayatımdan olacakken bugün her şey benim için tam tersine döndü. Tekrar dünyaya gelmiş gibiyim. Güçlüyüm ve çok mutluyum" diye konuştu.

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Güleç, "Hayatımın sonuna kadar sporu bırakmayı düşünmüyorum. Meslek hayatım açısından da bakacak olursak dünyanın her yerinde her türlü görevi yapabilecek güçte ve kabiliyette olmanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş