Uzman jandarma spor ile hastalığı yenip, dünya 4'üncüsü oldu

Uzman Jandarma Gültekin Güleç'e (44) 20 yıl önce kas güçsüzlüğü, Akdeniz ateşi ve hormon bozukluğu nedeniyle diyalize bağlanıp, malulen emekli olabileceği belirtilerek, spor yapması tavsiye edildi.

Vücut geliştirmeye yönelen Güleç, Türkiye 4'üncüsü oldu ve milli takıma seçildi. Aynı yıl İspanya'da dünya şampiyonasında 4'üncü olan Güleç, askerlik mesleğini de başarıyla sürdürüyor. Güleç, sporla hastalık şikayetlerinden kurtulduğunu belirtip, "Tekrar dünyaya gelmiş gibiyim. Güçlüyüm ve çok mutluyum" dedi.

Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığı Destek Grup Komutanlığı'nda Uzman Jandarma Gültekin Güleç'e, 2001'de mesleğe başladığı yıl kas güçsüzlüğü teşhisi konuldu.

Doktorların tavsiyesi ile küçük yaştan itibaren yaptığı spora devam eden Güleç, fitness'a yöneldi.

2011 yılında Akdeniz ateşi ve hormon bozukluğuna yakalanan Güleç'e doktorlar bu kez dikkat etmezse diyaliz makinesine bağlanabileceği ve malulen emekli olabileceğini söyledi.

Spor yapmaya devam etmesi istenen Güleç, 2015'te vücut geliştirme ve fitness antrenörlüğü belgesi aldı.

2017'de Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 4'üncü olan Güleç, 2 yıl sonra 2019'da Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı'na seçildi.

Güleç, aynı yıl İspanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 4'üncü oldu.

Spor sayesinde diyalize girmekten kurtulan ve hastalığı ile ilgili şikayetleri azalan Güleç, askerlik mesleğini de başarıyla sürdürüyor.

'PES ETMEDİM'

Gültekin Güleç, küçüklüğünden bu yana sporu sevdiğini, rahatsızlığını öğrendikten sonra daha çok spora yöneldiğini belirterek, "Bir süre ilaç tedavisi gördükten sonra doktorlar sporu bırakmamam gerektiğini ve düzgün beslendiğim süre içerisinde hastalık semptomlarımı az yaşayacağımı, ömrümün uzayabileceğini söylediler.

Ben de doktorların sözlerini dinledim. Vücut geliştirme ve fitness yaparak tekrardan sağlığıma yavaş yavaş kavuşmaya başladım.

Yemek yerken bile çene kaslarım yoruluyordu. Evde yürüdüğümde 2-3 kilometre yol koşmuş gibi oluyordum.

Meslek hayatımı ve spor hayatımı çok olumsuz etkilemeye başlamıştı. Pes etmedim. Kaslarımın güçlü olması gerekiyordu. Sonra kas güçsüzlüğünün üzerine Akdeniz ateşi tanısı kondu. Bunun yanı sıra tiroid hormon bozukluğu eklenmişti. Hayat kalitemi ciddi anlamda etkiliyordu.

Geleceğim konusunda kaygılanıyordum. Doktorlar sporu hiçbir zaman bırakmamı söyledi. Bu hastalığın 40 yaşlarında böbrek yetmezliğine yol açabileceğini, diyaliz makinesine bağlanabileceğimi söylediler" dedi.

'TEKRAR DÜNYAYA GELMİŞ GİBİYİM'

Güleç, doktorlarının tavsiyesi ile beslenme ve spor yaşantısına dikkat ettiğini belirterek, "Profesyonel destekler alıyordum.

Git gide güçlendiğimi, hastalık belirtilerimin kaybolduğunu, hiç hastalanmamış gibi olduğumu, check-up'larda böbreğimin düzeldiğini, vücut fonksiyonlarımın, kaslarımın eskisinden çok fazla güçlü olduğunu görmek beni çok mutlu etmişti.

Malulen emekli olacaktım. Bu şartlarda görev yapmam imkansızdı. Severek yapmış olduğum askerlik hayatımı bu şekilde sonlandırmayı düşünmedim. Pes etmek bana göre değildi.

İlk girdiğim Türkiye şampiyonasında 4'üncü olmuştum. Daha sonra 6 kez Türkiye derecesi yaptım. Artık en sağlıklı insanlarla mücadele edip onlarla kafa kafaya yarışıyordum. Bir zaman öncesinde hayal bile edemeyeceğim durumların artık planını kurup, hayata geçirmek çok güzel bir şey.

Hayatımdan olacakken bugün her şey benim için tam tersine döndü. Tekrar dünyaya gelmiş gibiyim. Güçlüyüm ve çok mutluyum" diye konuştu.

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Güleç, "Hayatımın sonuna kadar sporu bırakmayı düşünmüyorum. Meslek hayatım açısından da bakacak olursak dünyanın her yerinde her türlü görevi yapabilecek güçte ve kabiliyette olmanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi. DHA

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