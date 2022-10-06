Uzman Göz Doktoru Jahid Şahbazov: Mesleğimden Memnunum

Azerbaycan asıllı uzman göz doktoru Jahid Şahbazov Türkiye'de de adını duyuran başarılı hekimlerden biridir.

Hayatının belli bir dönemini Türkiye'de geçiren Uzman Göz Doktoru kişisel hayatı ve kariyer haaytıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “4 Aralık 1981 yılında Azerbaycan Bakü'de dünyaya geldim. Çocukluğumu ve gençliğimin bir kısmını geçirdiğim Azerbaycan'dan 2004 yılında ayrılmak zorunda kaldım. İlkokul, lise ve üniversite eğitimlerimi Azerbaycan'da tamamladım. Ancak yine de kendi alanımda uzmanlaşmak için üniversitede master eğitim almam gerekiyordu. 2004 ve 2010 yılları arasında Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimimi tamamladım. Ardından asıl alanım olan göz hastalıkları için Ege Üniversitesi'nde 2004 ve 2010 yılları arasında eğitimimi tamamladım. Ardından uzman göz doktoru ünvanıylaEge Üniversitesi Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Şu an ise Hazar Uluslararası Hastanesi'nde 2018'den bu yana çalışmaktayım.”

Türkiye'de Eğitimim Süresince ÇeşitliGöz Hastalıkları Konusunda Bilimsel Çalışmalar Yürüttüm

Eğitiminin en önemli kısmını Türkiye'de tamamlayan Azerbaycan kökenli Uzman Doktor Jahid Şahbazov alanıyla alakalı çalışmaları hakkındaki açıklamaları şu yöndeydi: “Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldiğim dönemlerde alanımla ilgili birçok araştırma yapıp bazılarını uzmanlık alanıma dahil ettim. Üzerinde araştırmalar yapıp uzmanlaştığım alanlar şaşılık, glokom, katarakt, glokom ve refraktif cerrahidir. Oldukça hassas bir çalışma süreci olduğunu belirtmeliyim. Günümüzde yaygın olarak görülen bu göz hastalıklarının üzerinde edindiğim çeşitli bulguları ortaya koyarak alanda uzman olmaya hak kazandım. Türkiye'de gerçekleştirdiğim başarılı çalışmalarımın ardından Azerbaycan'a geri döndüm. Döndüğüm günden beri Azerbaycan'da görevimi sürdürmekteyim.”

Şaşılık, Glokom, Katarakt ve Rekraktif Cerrahi Uzmanlık Alanlarım Arasındadır

Türkiye'de uzmanlaşan Azerbaycanlı başarılı göz doktoru yaptığı açıklamalarda uzmanlık alanlarından bahsetti: “Tıp alanında ilk adımımı Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi'nde attım. Tıp eğitimimi tamamladıktan sonra asıl branşım olan göz hastalıkları uzmanlık eğitimine Türkiye'de Ege Üniversitesi'nde başladım. Göz hastalıkları birçok konuyu kapsamaktadır. Ben de bu konulardan olan şaşılık, glokom, katarakt ve rekraktif cerrahi alanlarında uzmanlaşmayı seçtim. Üzerinde yaptığım detaylı araştırmalar ve sonucunda edindiğim sonuçlar sayesinde bugün bu alanlarda uzmanlık yapmaktayım. Uzun süredir uzmanı olduğum bu alanlarda hastalarımın tedavilerini hassasiyetle gerçekleştirmekteyim.”

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