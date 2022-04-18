Uzman Erbaş alımları ne zaman başlayacak? Uzman alımı başvurusu nereye yapılır? Uzman Erbaş alımı son dakika haberleri...

Uzman Erbaş alımları ne zaman başlayacak? MSB'den resmi açıklama gelmesinin ardından binlerce kişi Uzman Erbaş alımlarına ilişkin son dakika haberlerini yakından takip eder oldu. Peki ama Uzman alımı başvurusu nereye yapılır? Uzman Erbaş alımı son dakika haberleri...