Uzman Erbaş alımları ne zaman başlayacak? Uzman alımı başvurusu nereye yapılır? Uzman Erbaş alımı son dakika haberleri...
Uzman Erbaş alımları ne zaman başlayacak? MSB'den resmi açıklama gelmesinin ardından binlerce kişi Uzman Erbaş alımlarına ilişkin son dakika haberlerini yakından takip eder oldu. Peki ama Uzman alımı başvurusu nereye yapılır? Uzman Erbaş alımı son dakika haberleri...
2022-04-18 10:45:09
MSB'den resmi açıklama gelmesinin ardından binlerce kişi Uzman Erbaş alımlarına ilişkin son dakika haberlerini yakından takip eder oldu. Peki ama Uzman alımı başvurusu nereye yapılır? Uzman Erbaş alımı son dakika haberleri...
Uzman Erbaş alımları ne zaman başlayacak?
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Erbaş alımı yapacağına ilişkin bir kılavuz yayımladı. Kılavuza göre 18 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan başvurular, 25 Nisan Pazartesi günü son bulacak.
İlana göre 1 Ocak 1995 yılından sonra doğmuş adaylar alınacak.
Uzman alımı başvurusu nereye yapılır?
Başvurular e-Devlet ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı için TIKLAYINIZ... .
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