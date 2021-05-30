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Uyuşturucu belası; tüm mahalle korku içinde yardım bekliyor!

Sultangazi'de sokağa terk edilen minibüs uyuşturucu kullananların yuvası oldu. Sokakta yaşayanlar tedirgin olduklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir sokağa terk edilen minibüs evsizlerin ve uyuşturucu kullananların yuvası oldu. Minibüsün uzun süredir park edildiği yerden kaldırılmadığı belirten sokak sakinleri, minibüsün bir an önce kaldırılmasını istiyor.

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Google News - Timeturk
30.05.2021 14:14:54
Uyuşturucu belası; tüm mahalle korku içinde yardım bekliyor!

"ÇOK ŞİKÂYET ETTİK AMA BİR ŞEY YAPILMADI"

Muazzez Poyraz, "Biz bu sokağa iki sene önce taşındık. Biz taşındığımızda da bu araç buradaydı. Çok şikâyetçiyiz. Dışarı çıkamıyoruz. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz, rahat gezdiremiyoruz. Akşamları özellikle korkudan dışarı çıkamıyoruz. Her an bize bir şey yapacaklar diye çok korkuyoruz. Bunu çok şikâyet ettik ama bir şey yapılmadı. Lütfen bunu buradan alsınlar. Sahibini arıyoruz; ‘Maddi durumum yok' diyerek almıyor" dedi.

"BU ARABANIN BURADAN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

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Muharrem Gönültaş ise "Gece tuhaf tuhaf sesler çıkartıyorlar. Arabaya vuruyorlar. Kriz geçiren var. Polise şikâyet ettik. Bir gelişme yaşanmadı. Toplandık, dövdük yine bir gelişme yaşanmadı. Araçta madde kullanıyorlar. Ses çıkartıyorlar. Çocukları korkutuyorlar. Her gece farklı biri geliyor. Birini dövüyorsun, diğeri geliyor. Hepsi de yabancı uyruklu insanlar. Mahalleli olarak çok şikâyetçiyiz. Bu arabanın buradan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

KENDİSİNİ UYARAN VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİ

Öte yandan, sokak sakinleri önceki gece minibüs içinde uyuyan yabancı uyruklu kişiden rahatsız oldu ve bu kişiyi uyandırarak sokaktan uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine minibüste uyuyan kişi, kendisini uyaranları tehdit etti. O anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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