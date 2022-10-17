Üstün İnanç'a Üstün Hzimet Ödülleri verildi

Yönetmen, yazar ve gazateci Üstün İnanç’a Birlik Vakfı, Tiyatro Oyuncuları Derneği ve Müstakil Maneviyatçı Sanatçılar Derneğince üstün hizmet ve emek ödülleri verildi.

Birlik Vakfı Genel Merkezinde yapılan ödüllerin takdimi öncesinde İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Öztürk ve ekibi tarafından hazırlanan"Edebiyat ve Tiyatro ile Geçen Bir Ömür60. Sanat Yılında Üstün İnanç" paneli de yapıldı. Panelin yöneticisi yönetmen İsmail Yeşilbağ ve konuşmacısı yapımcı Harun Yöndem idi. İsmail Yeşilbağ açılış konuşmasında ülkemizde özellikle yerli milli manevi değerlere bağlı mesajlar veren tiyatrocuların ve tiyatro sanatının asla yeterli destek verilmeyen yetim bir meslek olduğunu söyledi. Aynı durumun bütün islam ülkeleri ve islam ümmeti için geçerli olduğunu anlatan İsmail Yeşilbağ başta belediye başkanları olmak üzere üst düzey yöneticilerimizin bu alanda görevlerini yapmayarak vefasızlık yaptıklarından dolayı vebal altında olduklarını belirtip sözü Harun Yöndem'e verdi. Harun Yöndem Üstün İnanç'ın başarılı hizmetlerini ve dostluğunu anlatıp üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten şiirler okudu. Daha sonra İsmail Yeşilbağ Üstün İnanç'a yazdığı kitaplar, sanat, tiyatro ve üstad Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili sorular yöneltti. Üstün İnanç verdiği cevaplarda ülkemizin son 60 yılını özetleyerek görüşlerinden ve anılarından bahsetti. Tehditler altında asla yeterli destek görmeden vefasızlıklara uğrayarak emek verdiğini, aynı durumun bütün yerli değerlere bağlı tiyatrocular içinde geçerli olduğunu anlatıp üstad Necip Fazıl Kısakürek'in fikirde ve sanatta büyük bir deha ve gerçek bir üstad olduğunu vurguladı. Panel sonunda Birlik Vakfı Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İsmail KAHRAMAN kapanış konuşmasını yaptıktan sonra Üstün İnanç'a Birlik Vakfı tarafından uygun görülmüş olan “Üstün Hizmet Ödülü” plaketini takdim ettikten sonra yönetici ve konuşmacıya teşekkür plaketi verdi.Sonra Tiyatro Oyuncuları Derneği, Müstakil Maneviyatçı Sanatçılar Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucu kararlaştırılmış olan “60. Yıl Edebiyat ve Tiyatro Üstün Hizmet Vefa Ödülü” plaketini Birlik Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Alacacı ile yönetmen İsmail Yeşilbağ birlikte Üstün İnanç'a verdiler. Panelden sonra okuyucuları ile sohbete devam eden Üstün İnanç kitaplarını imzalayarak sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.