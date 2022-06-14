Üstat “Furkan Eroğlu” Kimdir?

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Üstat “Furkan Eroğlu”, 1989 Ankara doğumlu Türk aydını, düşünür, yazar, akıl hocası, akademisyen, müzikolog, sanatçı.

Davranış bilimleri ve felsefe üzerine yazdığı kitaplarla yüzbinleri etkileyen Furkan Eroğlu, kişisel ve kurumsal markalaşma, toplumsal davranış, hitabet, itibar, başarı, halk bilimi, iletişim ve müzikoloji gibi alanlarda üstatlığıyla biliniyor.

Yüzbinlerce insanın ufkunu açan ilke haline gelmiş sözleriyle üstat Furkan Eroğlu'nun kişisel gelişimden siyasete, hitabetten, toplum davranışına kadar uzanan bir yelpazede çok geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Sakarya Üniversitesi Temel Bilimler mezunu Furkan Eroğlu, sonrasında Halk Bilimi bilim dalında yüksek lisans yapmış ve davranış bilimleri üzerine kitaplar yayımlamıştır. Kişisel ve kurumsal markaların itibar stratejileri, kariyer stratejileri için kapısını sıklıkla çaldığı bir akıl hocası olan Eroğlu Gazi Üniversitesinde dersler vermektedir.

Düşünür ve akıl hocası kimliği dışında bestekar ve söz yazarı yönleriyle de tanınan Furkan Eroğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

Furkan Eroğlu Tarafından Söylenmiş Ünlü Sözler, İlkeler, Aforizmalar:

“başarmak için çok vaktiniz var, yola çıkmak içinse hiç vaktiniz yok!”

“kazanana kadar kaybetmiş sayılmazsınız.”

“Sadece kötüler kazanmaz, iyiler de kazanır…”

“Dünyanın bir gözle görülen yüzü, bir de idrak ile görülen yüzü vardır. İkincisi çok az insana nasip olur…”