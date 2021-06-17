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Usta yönetmen Kiyarüstemi'nin mezar taşı

2016 yılında hayatını kaybeden Abbas Kiyarüstemi, bir konuşmasında “Ama elbette ki yalnız bir ağaç, birkaç tane ağaçtan daha ağaçtır” demişti.

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Google News - Timeturk
17.06.2021 11:38:02
Usta yönetmen Kiyarüstemi'nin mezar taşı

İnsanın iç dünyasına odaklanan, belgesel sinemayı çok iyi takip eden, edebi diyalogları ve felsefi altyapısı etkileyici 40'tan fazla film ve unutulmaz hikâyeler bırakan İranlı yönetmen Abbas Kiarostami'ye Mart 2016'da mide ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu.

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KİMDİR: https://www.timeturk.com/abbas-kiyarustemi/biyografi-794469

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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