Usta yönetmen Kiyarüstemi'nin mezar taşı
2016 yılında hayatını kaybeden Abbas Kiyarüstemi, bir konuşmasında “Ama elbette ki yalnız bir ağaç, birkaç tane ağaçtan daha ağaçtır” demişti.
İnsanın iç dünyasına odaklanan, belgesel sinemayı çok iyi takip eden, edebi diyalogları ve felsefi altyapısı etkileyici 40'tan fazla film ve unutulmaz hikâyeler bırakan İranlı yönetmen Abbas Kiarostami'ye Mart 2016'da mide ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu.
KİMDİR: https://www.timeturk.com/abbas-kiyarustemi/biyografi-794469
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