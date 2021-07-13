DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kurban eti nasıl yumuşatılır? Kesildikten sonra kurban eti nasıl yumuşak pişirilir?
Kadıköy: “Kırık bira şışelerinden, idrar kokusundan, gürültüden bıktık”
“OBA Market” Mobil Uygulamada
Midyeci Yasin açıkladı: Müsilajın midyeye etkisi var mı?
Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Beşiktaş'ın İspanya kampı salgın nedeniyle iptal edildi
Bakan Varank'tan sanayi üretimi açıklaması: ''Gaza basmaya devam''
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
Küba'da halk yıllar sonra neden ayaklandı?
2021 Bekçi alımı | Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımları başladı mı?
ABD'de yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesinde
Macron ''kısıtlama getireceğiz'' dedi; 1 milyondan fazla kişi akın etti
Toby Kirkup kimdir? Toby Kirkup hangi dizilerde oynadı? Toby Kirkup ölüm nedeni ne?
Motosikletle 500 bin kilometre yol yaptı, oğluna 24 yıl sonra kavuştu
Beşiktaş'ın İspanya kampı iptal edildi

TIMETURK / YAŞAM / Üsküdar'daki caminin yanına yapılan yol zarar görünce kapatıldı

Üsküdar'daki caminin yanına yapılan yol zarar görünce kapatıldı

İstanbul'un yalı camilerinden Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin deniz kısmına yolu genişletmek için yapılan platformun bir bölümü zarar görünce bariyerler ile kapatıldı.

2 Saat Önce
2021-07-13 15:49:43
Üsküdar'daki caminin yanına yapılan yol zarar görünce kapatıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Üsküdar Şemsi Paşa Camii yanında 2017'de başlatılan projede çakılan kazıkların duvarlara zarar vermesi nedeniyle durduruldu.

130720211357567908140

Durdurulan proje revize edilerek, Ocak 2021'de tekrar başlatıldı. Caminin zarar görmemesi için farklı bir yöntem izlendi.

130720211357397905996

Deniz dolgusu yapmadan, yayaların deniz yönünden geçişlerini sağlayacakları çelik konsol sistemi uygulamasına başlanıldı. Yapılan yeni yol Mayıs ayında kullanıma açıldı. Ancak yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce de onarılan platform, zarar gördüğü için ahşapların tekrar onarılması için geçici olarak kapatıldı.

130720211358147909080

Üsküdar'a gezmek için geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Burhan Özen "Kısa süre oldu yapılalı ona rağmen sıkıntılar olmaya başlamış ki kapandı. Ahşap bölümde geçiş yasak tehlikede olduğu için. Dayanıklı yapmamış herhalde. Suda gelip gittiği için caminin temelinde zarar verildiğini duydum " diye konuştu. Yakın bir noktada balık tutan Mehmet Taner ise "Dalga vuruyor yukarı kaldırıyor ahşap platformu. O nedenle kapatıldı" dedi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH