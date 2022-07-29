Üsküdar’da gidilecek yerler | Üsküdar’ın en iyi mekanları

İstanbul’un en güzel ilçelerinden olan Üsküdar, mekanlarının güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Peki Üsküdar’da nerelere gidilir? Üsküdar’ın en güzel mekanları nereler? İşte Üsküdar’da mutlaka gidilmesi gereken yerler…

Anadolu yakasının gözdesi, İstanbul'un fethine komşuluk etmiş Üsküdar, tarihi ve mimari dokusuyla en sevilen ilçeler arasında yer alıyor. Üsküdar'ın halen daha bozulmayan tarihi yapısı devam ediyor.

Üsküdar'a gidildiğinde nerelere uğramalı? Üsküdar'da hangi mekanlara gidilmeli? Üsküdar'ın en güzel yerleri nereler? İşte Üsküdar'da mutlaka gitmeniz gereken 5 mekan…

Üsküdar'ın en güzel yerleri

Mihrimah Sultan Camii

Üsküdar iskelesinin hemen yanı başında olan Mihrimah Sultan Camii'nin ismi Kanuni Sultan Süleyman'ın kızından gelmektedir. Mimar Sinan'ın inşa ettiği Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar'da görülecek yerlerin başında gelmektedir.

Beylerbeyi Sarayı

Üsküdar'ın en gözde yerlerinden olan Beylerbeyi Sarayı, padişahların yazlık olarak kullandığı bir saraydır. Dinlenme üzerine tasarlanan bu saray, diğer saraylara göre daha küçük ancak oldukça şaşalı ve sanatsal bir tasarıma sahiptir.

2. Abdulhamid Han'ın vefat ettiği kanlı yatak ise bu sarayda halen daha sergilenmektedir.

Fethi Paşa Korusu

Üsküdar'da gezilecek mekanların başlarında olan Fethi Paşa Korusu ismini Osmanlı Paşa'sından almıştır. Uzun süre bakımsız kalan bu yeri İBB satın alarak bir tesise çevirmiştir. Manzarası ve uygun fiyatıyla Üsküdar'da gidilecek yerler arasında bulunuyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi

Üsküdar denilince akla ilk gelenlerden olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesi de Üsküdar'da gezilecek mekanlar arasında. Bir külliye içerisinde bulunan türbe ziyarete açık bir haldedir.

Çamlıca Tepesi

İstanbul'u ayaklarınızın altında hissetmek istiyorsanız bu tepeye çıkmalısınız. İstanbul'un yedi tepelerinden biri olan Çamlıca Tepesi, Üsküdar'ın en iyi mekanlarındandır.

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