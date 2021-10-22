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TIMETURK / YAŞAM / Ünlülerin gerçek isimleri ve meslekleri

Ünlülerin gerçek isimleri ve meslekleri

Fahrettin Cüreklibatur’u tanıyor musunuz? Ya da Serkan Burak Tektaş’ı? Peki ya Aysel Gülaçar? Aslında hepimiz bu ünlüleri tanıyoruz ama gerçek isimleriyle değil. Gelin hep beraber ünlülerin az bilinen gerçek isimlerini inceleyelim.

2 Saat Önce
2021-10-22 09:26:41
Ünlülerin gerçek isimleri ve meslekleri

Ünlü isimler hem piyasada öne çıkmak hem de hafızalarda daha kolay yer edinebilmek için geleneksel isimleri kullanmak yerine; akılda kalması daha mümkün olan pratik isimleri kullanıyorlar. Ama bazı ünlüler var ki isim konusunda evrim geçirdiklerini söyleyebiliriz.

İbrahim Tatlıses'in gerçek adının İbrahim Tatlı ya da Ferhat Göçer'in aslında doktor olduğunu duymayan yoktur. Bunlar hepimizin bildiği, dilden dile dolaşan gerçekler. Ama bir de pek az kimsenin duyduğu ünlülere ait gerçek isim ve meslekler var. İşte o ünlülerden birkaçı ve gerçek isimleri.

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Nitekim listemizdeki gerçek adı ile sahne adı arasındaki uçurumun en açık olduğu isimlerden biri Mahsun Kırmızıgül. Acı sesi ve dram sahneleri ile tanıdığımız Mahsun Bey'in gerçek adı Abdullah Bazencir'dir. Kendilerinin 22 kardeşi olduğunu da hatırlatalım.

Ali Şan - Serkan Burak Tektaş

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Cennet Mahallesi dizisindeki Ferhat karakteriyle zihinlere kazınan Ali Şan'ın gerçek adı Serkan Burak Tektaş'tır. Çocukluk hayalinin ise pilotluk olduğu fakat bir puan ile sınavı kazanamadığını açıklamıştır.

Şener Şen – Şener Şilit (Öğretmen)

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Türk sinemasında Badi Ekrem, Maho Ağa, Vecihi Enişte, Şoför Şakir gibi canlandırdığı ölümsüz ve unutulmaz karakterlerle tanınan Şener Şen'in ilkokul belgelerinde soy adının aslında Şilit olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca kendisi öğretmendir.

Rafet El Roman – Rafet Yaşdut (Müezzin)

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Dönem dönem sosyal medyada ifşalanan mesajları ile gündeme gelen şarkıcı Rafet El Roman'ın da gerçek ismi bambaşka. Asıl adı Rafet Yaşdut olan şarkıcının eski yaşamında müezzin olduğunu duyanlar ise kulaklarına inanamıyor.

Mirkelam – Fergan Mirkelam

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Şarkıcı Mirkelam'ın gerçek adı Fergan Mirkelam'dır. Nazik konuşan erkek anlamına gelen Mirkelam, soy adıdır. Asıl mesleği ise mühendisliktir.

Cüneyt Arkın - Fahrettin Cüreklibatur

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Tek başına imparatorluk kalelerine girip ortalığı darma duman ederek kahramanca çıkan, asıl mesleği ise dokturluk olan Cüneyt Arkın'ın adı Fahrettin Cüreklibatur'dur. Meşhur “şırıngada hava var, siz gerçek doktor değilsiniz” repliği de mesleğine bir gönderme olabilir.

Nuri Alço - Nureddin İbrahimov

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Asıl mesleği ilaç pazarlamacılığı olan Nuri Alço'nun, gerçek adı ise Nureddin İbrahimov'dur. Bulgaristan'dan göçüp gelen bir ailenin çocuğu olan Nuri Alço, bir dönem profesyonel voleybol da oynamıştır.

Tornacıyken şarkıcı olan da var, cankurtaranlıktan sinemaya soyunan da

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Candan Erçetin'in arkeolog, Armağan Çağlayan'ın avukat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un basketbolcu olması bizleri şaşırtmasa da; Serdar Ortaç'ın tornacı, Ebru Gündeş'in konfeksiyon işçisi ve Yıldız Tilbe'nin dadı olması kulağa bir hayli tuhaf geliyor.

Mabel Matiz'in aslında Fatih Karaca adında bir diş hekimi olduğunu, cankurtaran Tarık Tahsin Üregül'ün Tarık Akan adıyla tanındığını belki bir yerlerden duymuş olabilirsiniz ama Seda Sayan'ın aslında Aysel Gülaçar olduğunu duymak öyle kolay iş değil.

Turhan Baba aynı tadı vermiyor, Kamile o kadar çekici değil

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Arabesk müziğe bir dönem damga vurmuş Ferdi Tayfur'u Turhan Bayburt, İnce Mehmed'in yazarını Yaşar Kemal değil de Kemal Sadık Göğçeli, güzelliği ile öne çıkan Burcu Esmersoy'u Kamile Esmersoy olarak hayal edebiliyor musunuz?

Angel Jordanov Kapsov isminin altında Ciguli, Fatma Uludan Canevi Türküsev'in Niran Ünsal, Adela Özcan'ın ise Adile Naşit olduğunu öğreneli de henüz çok olmadı.

50 kuruş farkla isminizi uzatmak ister misiniz: Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço

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Yediden yetmişe herkesin sevdiği Barış Ağabey'in resmi olarak ismi bir zamanlar Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço idi. Bu kadar uzun bir isme sahip olmasının hikayesini oğlu Doğukan Manço şöyle anlatıyor: “ Babam 5,5 kg ağırlığında doğduğu için hemşireler Tosun, İkinci Dünya Savaşı Dönemi'ndeki barış özleminden ötürü ailesi Barış, dedesinin isminden ötürü Mehmet, vefat eden kuzeninden ötürü de Yusuf ismini aldı. İsmi ortaokul dönemine kadar Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço olarak kalsa da daha sonra Tosun Yusuf ismi çıkartıldı ve Mehmet Barış Manço olarak düzenlendi”.

Kaynak: webtekno.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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