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TIMETURK / YAŞAM / Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Komedi filmleriyle bir döneme damga vuran ünlü yönetmen Ivan Reitman yaşamını yitirdi.

2 Saat Önce
2022-02-14 09:46:29
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Hayalet Avcıları ve Animal House gibi filmlerle tanınan 75 yaşındaki Reitman'ın Cumartesi gecesi Montecito'daki evinde uyurken yaşama veda ettiği açıklandı.

Hayalet Avcıları ve Animal House gibi filmlerle tanınan 75 yaşındaki Reitman'ın Cumartesi gecesi Montecito'daki evinde uyurken yaşama veda ettiği açıklandı.

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Kariyeri boyunca Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis gibi isimlerle çektiği Hayalet Avcıları filmiyle 300 milyon dolara yakın hasılat ve iki Oscar adaylığı elde eden Reitman, 1990'da Anaokulu Polisi isimli filmle en başarılı komedi yönetmenlerinden biri olarak tarihe geçti. Arnold Schwarzenegger'i yöneten Reitman, daha sonra Evolution, My Super Ex-Girlfriend, No Strings Attached gibi filmlerde de kamera arkasına geçti.

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