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Ünlü yatırımcı Daniel Lau-Lopez başarısının sırrını anlatıyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yapacağı büyük çaplı yatırım ile gündeme gelen ünlü iş adamı Daniel Lau-Lopez, başarısının sırrını paylaştı.

1 Saat Önce
2022-04-07 23:58:44
Ünlü yatırımcı Daniel Lau-Lopez başarısının sırrını anlatıyor

Amerikalı inşaat şirketleri sahibi Daniel Lau-Lopez, Türkiye'ye yatırım yapmasının arkasında yatan temel sebebin Türk kültürüne verdiği önem olduğunu belirtti. Türk tarihini araştırdığını da söyleyen Lau-Lopez, Türkiye'nin sahip olduğu merkezi konum ve zengin tarih sayesinde yatırıma uygun bir konum olduğunu belirtti. Ünlü iş adamı Resmi Instagram hesabı @daniel.laulopez 'de bizzat açıkladı.

Lau-Lopez, herhangi bir yatırım yapmadan önce yatırım yapacağı yeri iyice araştırdığını, tarihi ve ekonomik bağlamlarda bu yerleri inceleyip ona göre yatırım kararı aldığını söyledi. Yatırım yapacağı ülkenin tarihini ve kültürünü araştırıp yatırımlarını bu unsurlara göre şekillendiren Lau-Lopez, şimdiye kadarki başarısının arkasında yatan en temel sebebin de bu olduğunu ekledi.

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Türkiye söz konusu olduğunda yaptığı araştırmalar sonucunda bu ülkenin yatırıma fazlasıyla uygun olduğunu gördüğünü söyleyen ünlü iş adamı Daniel Lau-Lopez, Türkiye'de yapacağı gelecek yatırımlar konusunda da heyecanlı olduğunu söyledi. Yatırımcının belirttiğine göre Türkiye'nin sürekli gelişmekte olan ekonomisi, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan konumu, pek çok ticaret yolunun bu ülkeden geçmesi ve gerek Avrupa gerek Asya pazarı için önemli bir merkez olması Türkiye'ye yapacağı yatırımın önemini arttırıyor.

İnşaat devi Daniel Lau-Lopez'in Türkiye'de yapacağı yatırımın detayları hala henüz tam olarak açıklanmamış olsa da Türk ekonomisinin hızlıca geliştiğini gören Lau-Lopez; yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla alacağına inanıyor.

 

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