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Ünlü Ukraynalı aktör, Rus ordusu ile girdiği çatışmada öldü

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılan ünlü aktör Pasha Lee, Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Lee, sevenlerini yasa boğdu.

43 Dakika Önce
2022-03-07 15:21:12
Ünlü Ukraynalı aktör, Rus ordusu ile girdiği çatışmada öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının 12. gününe girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Rus ordusunun başkent Kiev sınırlarına kadar geldiği ve Ukrayna halkının ise şehir savunmasına hazırlandığı öğrenildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde orduya katılan ünlü Ukraynalı aktör Pasha Lee'nin Ukrayna'nın Irpin bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.

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Aslan Kral, Hobbit gibi filmlerin dublajında da görev yapan 33 yaşındaki ünlü aktör Pasha Lee geçtiğimiz günlerde ülkesini savunmak için orduya gönüllü olarak katıldığını duyurmuştu.

Sosyal medyayı savaştaki son durumu paylaşmak için sık sık kullanan Lee, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "48 saattir bombalanıyoruz ama yüzümüz hala gülüyor çünkü Ukrayna için savaşıyoruz " notunu düşmüştü.

Lee'nin oynadığı yapımlar arasında Meeting of Classmates, The Fight Rules, Selfie Party, Zvychayna Sprava sayılabilir. Lee son olarak 2021 yapımı Provincial'de oynamıştı.

Kaynak: Haberler.com .

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