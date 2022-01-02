Ünlü televizyoncu iyi niyetinin kurbanı oldu

Bir dönem ekranların en tanınmış isimlerinden birisi olan Ayşe Özgün, yaptığı iyiliğin karşılığını çok korkunç bir şekilde aldı. Ayşe Özgün, 16 yıl destek verdiği çocuğun tacizine uğrayınca şikayette bulundu.

Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün, iyi niyetinin kurbanı oldu. Yıllar önce babasının tacizine uğradığı iddia edilen bir kadını programında ağırlayan Ayşe Özgün, mağdurun 3 gün sonra öldürülmesi üzerine kadının çocuğuna yardım etmeye başladı. Sunucu Ayşe Özgün, 16 yıl destek verdiği çocuğun tacizine uğrayınca şikayette bulundu.

Televizyon dünyasının duayen isimlerinden Ayşe Özgün, 16 yıl önce özel bir televizyon kanalında 'Ayşe Özgün Her Gün' isimli programında sunucu olarak çalışıyordu.

8 Kasım 2005 günü babası tarafından gençliğinde tecavüz edildiği iddia edilen N. isimli genç kadının, programa katılarak konuşmak istediğini söylemesi üzerine Özgün, genç kadına peruk ve gözlük takarak konuk etmişti.

Babası programa katılarak iddiaları reddetti. Kadıköy'de bir sığınma evine yerleşmek için uğraş verilen kadın, üç gün sonra babasının evinde öldürüldü.

Okul malzemesi da aldı

Ünlü isim, o tarihten beri genç kadının çocuklarına yardım amaçlı kıyafet okul giysileri ve ihtiyaçlarını gideriyor. Öldürülen kadının eşi Mustafa A., ise Ayşe Özgün'ün peşini yıllarca bırakmadı.

Çanakkale'de bulunan yazlığına kadar gelerek para isteyen ölen kadının kocası Mustafa ve çocuğu Uğur, yapılan yardımlara rağmen yıllarca para istemeye devam etti.

Ayşe Özgün yine de ölen kadının çocuğu Uğur'a para yardımı yapmaya devam etti. Fakat, genç adam Ayşe Özgün'ün peşini bırakmadı.

Telefon numaralarımı bile değiştirdim

Para istemenin boyutu tacize dönünce, ünlü isim polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ünlü sunucu, kendisinden para istediği için yardım ettiğini fakat artık telefon numarasını değiştirecek kadar rahatsız edildiğini ifade etti.

Halen sosyal medyada da kendisine ve arkadaşlarına ulaşarak para istediğini ileri sürdüğü Uğur'dan şikayetçi olan Özgen'in ihbarının ardından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.