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Ünlü sunucu Oprah Winfrey geçmişini anlattı: Sırtım kamçıdan kan içindeydi

Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey Türk doktor Mehmet Öz’ün TV programına katıldı ve çocukluğunda aile içi şiddete uğradığını anlattı. Oprah Winfrey çocukluğunda bir dönem birlikte yaşadığı büyükannesinin kendisini sopayla, kamçıyla dövdüğünü söyledi ve “Hâlâ acı çekiyorum” dedi.

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30.04.2021 10:20:29
Ünlü sunucu Oprah Winfrey geçmişini anlattı: Sırtım kamçıdan kan içindeydi

ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan programı sunan Oprah Winfrey, bugün dünyanın en ünlü medya karakterlerinden biri. Ama milyarder sunucunun büyük bir mutsuzluğu olduğu ortaya çıktı.

67 yaşındaki Oprah Winfrey, ABD'de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz'ün Dr. Oz Show adlı televizyon programına konuk oldu. Sunucu, yakın dostu olan Dr. Mehmet Öz'ün programında Sana ne oldu? Travma, Dayanıklılık ve İyileşme Üzerine Sohbetler adlı yeni yayımlanan kitabını tanıttı. Bu tanıtım sırasında da Mississippi'de büyürken yaşadığı şiddeti ve katlanmak zorunda kaldığı çocukluk travmalarını anlattı.

Bir dönem yanında yaşadığı büyükannesine içme suyu getirirken, suyla oynadığı için sopayla dövüldüğünü belirten Oprah Winfrey, “Şu an sadece o küçük kız için acı hissediyorum” dedi.

Ünlü televizyoncu, kiliseye giderken büyükannesinin sırtını kamçılaması nedeniyle giydiği elbisenin dışının kan içinde kaldığını, o anları düşündüğünde hâlâ çok üzüldüğünü aktardı.

Büyükannesinin de büyükbabasının şiddetine uğradığını belirten sunucu, “Büyükannemle birlikte uyurken diğer odadan gelen büyükbabamın bir anda büyükannemi dövmeye başladığını hatırlıyorum. Bu şiddet nedeniyle büyükannem her zaman geceleri nöbette olurdu” diye konuştu.

Oprah Winfrey, geceleri büyükbabasının uyguladığı şiddet sonucu yaşadığı travma nedeniyle hâlâ kabuslar gördüğünü de sözlerine ekledi.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan