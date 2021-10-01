Ünlü şarkıcıdan 'taciz' itirafı

Amerikalı-Kübalı 64 yaşındaki pop yıldızı Gloria Estefan, müzik okulundayken annesinin güvendiği bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi.

Estefan, "İstismara uğrayan çocukların yüzde 93'ü tacizcilerini tanıyor ve onlara güveniyordu. Biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" dedi.

Estefan, çocukken uğradığı tacizi ilk defa, kızı ve yeğeni ile yaptığı Facebook Watch adlı şovunda duyurdu.

Amerikan televizyon kanallarının bir diğer tanınan ismi Clare Crawley de 'Red Table Talk: The Estefans' adlı programın bir bölümüne katılıp, bir rahip tarafından tacize uğradığını anlattı.

Cawyler, gittiği Katolik okulda bir 'danışman' tarafından istismar edildiğini ve "bir predatörün kurbanı olduğunu" söyledi.

Estefan, "Bu mevzuyu açmak istedim çünkü önlememiz çok önemli. Sen burada paylaşırken ve cesur davranırken ben de kenarda oturup sessiz kalmak istemedim" dedi.

Estefan'ın 54 yaşındaki yeğeni Lili, şarkıcıya "Bu an için çok uzun zaman bekledin" dedi. Estefan da "Evet bekledim" dedi ve şöyle devam etti: