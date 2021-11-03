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Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in kulisinde büyük hırsızlık!
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TIMETURK / YAŞAM / Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in kulisinde büyük hırsızlık!

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in kulisinde büyük hırsızlık!

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, 26 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser verdi. Snob Magazin’in özel haberine göre; Konser sonrası kulise giden ünlü şarkıcı hayatının şokunu yaşadı.

1 Saat Önce
2021-11-03 10:07:26
Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in kulisinde büyük hırsızlık!

‘Bütün Kızlar Toplandık', ‘Kanatlarım Var Ruhumda', ‘Ben Aptal Mıyım?' ve ‘Pırlanta' gibi sevilen şarkılara imzasını atan Nil Karaibrahimgil, 26 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser verdi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Konser sonrası kulise giden ünlü şarkıcı hayatının şokunu yaşadı.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI!

Nil Karaibrahimgil, 26 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser verdi. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı, konser sonrasında kulisine gittiğinde ise neye uğradığını şaşırdı. Kuliste zarf içinde 30 bin TL bırakan Karaibrahimgil, konser sonrası parasını bulamadı.

PARASI ÇALINDI!

Ünlü şarkıcının kuliste zarf içerisinde duran 30 bin TL'sinin çalındığı ortaya çıktı. Karaibrahimgil, başına gelen talihsiz olayı yakın dostlarına da anlattı. Başarılı şarkıcının bu olay sonrası psikiyatrıyla konuşma yapacağı da iddia edildi. Ünlü şarkıcının 30 bin TL'sini hangi amaçla kulise getirdiği bilinmiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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