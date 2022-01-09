Ünlü şarkıcı evlat acısıyla yıkıldı!

1980'li yıllarda 'Nothing Compares 2U' adlı şarkısıyla kariyerinde zirveyi yaşayan 55 yaşındaki İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O’Connor’un oğlu Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor 17 yaşında yaşamını yitirdi.

2018 yılında Twitter hesabından Müslüman olduğunu ve Şüheda Sadakat adını aldığını duyuran Sinead O'Connor evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının oğlu Shane'in cansız bedeni, kayıp olduğunun bildirilmesinden iki gün sonra, Wicklow'un Bray bölgesinde bulundu.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

55 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı mesajında, “Benin güzel oğlum Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, hayatımın ışığı, dünyevi mücadelesini bitirmeye karar verdi ve şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde yatsın ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

POLİS, HAYATINDAN ENDİŞE EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sinead O'Connor'ın dört çocuğundan biri olan Shane O'Connor, perşembe gününden bu yana kayıptı. İrlanda polisinin verdiği bilgiye göre Shane, son olarak Güney Dublin'de Tallaght'ta görülmüştü. Polis, cuma günü yaptığı açıklamada da gencin hayatından endişe edildiğini açıklamıştı. Oğlu kaybolduktan sonra ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından ona seslenip kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu. 2018 yılında Müslüman olduktan sonra adını Shuhada' Davitt olarak değiştiren O'Connor o paylaşımda oğluna şöyle seslenmişti: "Shane senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme." O'Connor, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim" diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı ve Shane genç yaşında hayata veda etti.

Sinead'ın dört çocuğundan biri olan Shane, en son Dublin 24 bölgesindeki Tallaght'ta görülmüştü. Shane, 2019'da da ortadan kaybolduktan sonra bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.