Ünlü sanatçı ve komedyen hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve komedyen Johnny Brown, 84 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncudan acı haber geldi. 84 yaşındaki komedyen, oyuncu ve şarkıcı Johnny Brown'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı.

Acı haberi, yine oyuncu olan kızı Sharon Catherine Brown sosyal medyadan doğruladı.

JOHNNY BROWN KİMDİR?

Brown 1970'li yıllarda CBS'te yayınlanan Good Times sitcom'uyla üne kavuşmuştu.

11 Haziran 1937 yılında doğan Johnny Brown, Florida'da doğmasına rağmen Harlem'de yetişti. Saksafoncu Sam 'The Man' Taylor'la birlikte bir süre müzikle uğraştı, birkaç şarkı kaydetti. Daha sonra Broadway'e geçti. İki oyunda yer aldı.

1966 yılında kör bir piyanisti canlandırdığı A Man Called Adam filmiyle dikkat çekti.

Onu daha sonra The Jeffersons, Julia, Maude, The Rookies, Family Matters gibi TV dizilerinde rol aldı. .