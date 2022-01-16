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Ünlü rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü

ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve 'Wavy Navy Pooh' lakabıyla bilinen 25 yaşındaki rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü pusu sonucu vurularak öldürüldü.

57 Dakika Önce
2022-01-16 09:52:21
Ünlü rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü
ABD'de 'Wavy Navy Pooh' lakabıyla bilinen Shandler Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.
Yerel basındaki haberlere göre, yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien, yaşamını yitirdi.
Ekran Resmi 2022-01-16 09.52.49
Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.
Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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