Ünlü rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü

Yerel basındaki haberlere göre, yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien, yaşamını yitirdi.

Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.

Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.