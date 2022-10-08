Ünlü Rapçi Esrarengo “Hangi Sektörde Olursa Olsun Ne İstediğinizi Bilmelisiniz”

İçinde bulunduğu sektörde profesyonel çalışmalarda bulunan ünlü rap sanatçısı Esrarengo, aynı zamanda müzik sektöründe de çalışmalarına devam ediyor.

Başarı için birkaç altın kural bulunduğunu belirten Esrarengo “Hangi sektörde olursa olsun bir insan ne istediğini bilmeli. Bu nedenle sektöre giriş yapmadan önce ‘Ben bunu gerçekten istiyor muyum?' sorusunu kendinize yöneltmelisiniz. Eğer bu soruya verdiğiniz cevap ile tatmin oluyorsanız, bulunduğunuz sektörde başarı elde edebilirsiniz.” İfadelerini kullandı.

Yenilikçi projeleri ve çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Esrarengo, başarı için çok çalışmanın değil de sistemli çalışmanın önemli olduğunu belirtti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bu konuya da değinen ünlü rap sanatçısı, “Sistemli çalışmadığınız sürece çok çalışmanızın herhangi bir anlamı olmayacaktır. Çünkü yetkin bir şekilde çalışmıyor olmanız, yaptığınız işte başarı elde etmenizi engelleyecektir.” ifadelerinde bulundu.

Başarı için Kendinize ve Yaptığınız İşe İnanmalısınız

Başarı için kişinin kendisine ve yaptığı işe inanması gerektiğini belirten Esrarengo, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Yapacağınız işe inanmanız her şey anlamına geliyor. Eğer ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı biliyorsanız, başladığınız işte başarılı olmanız mümkün. Bu nedenle hangi sektörde olursa olsun bir insan kendisine inanmalı, risk alma cesareti göstermeli. Bunun yanı sıra hatalarından ders çıkarmayı da bilmeli. Bu sayede başarı yolunda çok daha emin adımlarla yürüyebilir. Ben de kariyer hayatımda genel olarak bu düstur üzerinden hareket ettim.”

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