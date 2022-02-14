Ünlü rapçi Eminem, yasak uyarısına rağmen diz üstüne çökerek destek verdi

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) yönetiminin 'Diz çökmek yasak' uyarısına rağmen dünyaca ünlü rapçi Eminem, dün gece statta verdiği konserde Amerika'daki ırkçılığa karşı diz üstüne çökerek destek verdi.

2022 Super Bowl, dün gece California'nın Sofi Stadyumu'ndag erçekleşti. Cincinnati Bengals'ı 23-20 yenen Los Angeles Rams, 1999'dan sonra NFL'deki ilk şampiyonluğunu elde etti. Karşılaşmanın devre arasında Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem gibi dünyaca ünlü yıldızlar sahne alırken geceye Eminem damgasını vurdu.

NFL yönetiminin ısrarla, ırkçılığa karşı tepki olarak diz çökmeyi yasaklamasına rağmen 49 yaşındaki şarkıcı, performansı sırasında eğilip diz çökerek Amerika'daki ırkçılığa karşı tepkisini gösterdi.

2016 yılında milli marş sırasında diz çökerek ABD polisinin ırkçı şiddetini protesto eden NFL'e bağlı Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in eylemine ünlü rapçi rapçi Eminem'den destek geldi.

Eminem, dün gec statta verdiği konserde ABD'deki ırkçılığı milli marşını diz çökerek protesto eden siyahi sporculara destek vererek ‘Lose Yourself' adlı şarkısının final bölümünde “diz çöktü”

Eminem'in destek eylemi, Amerika'da trendlere girdi.

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Colin Kaepernick'in ırkçılık ve sert polis müdahalelerine karşı milli marşta diz çökerek başlattığı protesto yasaklanmıştı.

Ünlü Hip-Hop şarkıcısı Eminem, Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkanı Trump'ın ırkçı ve göçmen düşmanı politikasına karşı tepki gösterenlerin başında geliyordu.

'Başkanlık Ofisi'nde bir sürü aptal'

Eminem ile Kid Kudi'nin 2020'de çıkarttığı 'The Adventures Of Moon Man & Slim Shady' isimli şarkıda polis şiddeti ve koronavirüs de dahil olmak üzere güncel olaylara yer vermişti. Trump hükümetini eleştiren Eminem, şarkının koronavirüse ilişkin bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı: [Başkanlık] Ofisinde bir sürü aptal. Yarımız zombi kıyameti gelmiş gibi dolaşıyoruz / Diğer yarısı ise sinirli ve dalga geçercesine maske takmak istemiyor / Bu b*ku onlardan işte böyle kapıyoruz / Senin kullandığın alışveriş sepetini kullandım ve şimdi öksürdüğün için ben bir tabuttayım.”

'Nefes alamıyorum' Polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'dan ve koşu yaparken vurularak öldürülen Ahmaud Arbery'den de bahsedilen parçada "George Floyd ve Ahmaud Arbery için dua ediyorum / Nasıl oluyor da bu kadar fazla polis yozlaşmış olabiliyor? / Dur dostum, lütfen memur bey, üzgünüm / Sen üzerimdeyken nefes alamıyorum / Lanet olası dizin şah damarımın üzerinde duruyor" dizeleri yer alıyor.

EMİNEM KİMDİR

Ünlü rapçi 17 Ekim 1972, Missouri, ABD' de doğdu.

1995 yılında ilk singlenı çıkardı. Okul hayatı iyi gitmeyen Eminem 9. sınıfta ikinci kez kalınca 17 yaşında okulu bırakmıştır.

1999 yılında çıkardığı ilk ciddi albümü The Slim Shady LP ile şöhrete ulaştı ve bu albümle En İyi Raρ Albümü dalında Grammy Ödülü kazandı.

2002 yılında başrol oynadığı 8 Mile filmi ile film sektöründe de iyi bir aktör olduğunu gösterdi .Bu film için yaptığı Lose Yourself şarkısıyla da En İyi Şarkı dalında ödül kazandı.

Ünlü rapçi 49 yaşındadır.

Birinci evliliğini1999 yılında Kimberly Anne Scott ile evlendi. 2001 yılında boşandı. Hailie Jade Scott, Alaina, Whitney adında üç kızı var. İkinci evliliğini 2006 yılında Kimberly Anne Scott ile evlendi. İkinci evliliğinden çocuğu yok.

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