Ünlü rapçi Baba Zumbi hayatını kaybetti

Efsane rap grupu The Zion I'in üyelerinden Baba Zumbi olarak bilinen MC Steve 'Zumbi' Gaines 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Efsane rap grupu The Zion I'in üyelerinden Baba Zumbi olarak bilinen MC Steve 'Zumbi' Gaines 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Açıklamayı Gaines ailesi yaptı. Baba Zumbi'nin 13 Ağustos günü Alta Bates Hastanesi'nde sabah saatlerinden bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Baba Zumbi'nin ailesi bu zor günlerinde özel hayatın gizliliği ilkelerine sıkı sıkıya uyulmasını talep etti.

BABA ZUMBİ KİMDİR?

Steve Gaines'in 3 oğlu bulunuyor.

Zion I'in yeniden birleşmesi için hazırlanan tur üzerine çalışmakta olan Baba Zumbi'nin ölüm haberi rap dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

2000 yılında DJ ve prodüktör Amp Live'la birlikte Zion I adı altında müzik dünyasına giriş yapan Baba Zumbi, 10 yıl boyunca çıkan 7 albümde yer aldı.

Mistik şarkı sözleriyle dikkat çeken Zumbi, farklı stilleri harmanlamaya çalıştı. Özellikle 2008'de yayınlanan The Take Over albümünde bu çalışmaların izlerini duymak mümkündü.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.