Ünlü Piyanist Timur Selçuk Kimdir? Timur Selçuk Albümleri

Piyanist Timur Selçuk kimdir, nerelidir? Timur Selçuk’un aldığı ödüller neler? Timur Selçuk’un besteleri nedir? Timur Selçuk neden öldü? Türk halk müziğinde önemli bir yeri bulunan sanatçılardan piyanist Timur Selçuk, arama motorunda tekrardan gündeme gelen isimler arasında yer aldı. 'Ayrılanlar İçin', 'Sen Nerdesin', 'Beyaz Güvercin' gibi besteleri ile büyük bir ilgi toplayan Timur Selçuk hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.

Timur Selçuk Kimdir?

Timur Selçuk kim? Timur Selçuk 2 Temmuz 1945 yılında İstanbul'da Dünya'ya geldi. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Türk piyanist Timur Selçuk 5 yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Timur Selçuk lise eğitimini Galatasaray Lisesinde tamamladı. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümüne de devam etmiştir. Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönmüştür. Piyanist Timur Selçuk'un "Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi çok sevilen parçaları bulunmakta. Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiştir.1976 senesinde Timur Selçuk, İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalıştı. Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış. Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade ‘sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. Timur Selçuk, 1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Timur Selçuk son konserini ise Nükhet Duru ile birlikte 27 Ağustos 2014 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vermiştir. 6 Kasım 2020 tarihinde 74 yaşında uykusunda kalp krizi geçirerek vefat etti.

Filmografi

Hakkari'de Bir Mevsim,1982/1983 Erden Kıral

Vatanyolu (Die Heimreise), 1987/1988 Enis Günay, Rasim Konyar

Mavi Sürgün (Das blaue Exil), 1992/1993 Erden Kıral

Kurtuluş, 1992/1993 Refet Paşa

Timur Selçuk Albümleri

Timur Selçuk ve Orkestrası, Yonce Plak, 1974

İspanyol Meyhanesi, Philips Plak, 1974

Timur Selçuk, Yankı Plak, 1977

Tak Tik, Maral Plak, 1979

İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, Maral Plak, 1979

Dünden Bugüne, Balet Plak, 1982

Timur Selçuk - 3, Balet Plak, 1986

Bir Uzay Masalı - Pop Opera, Balet Plak, 1991

Yıl, Balet Plak, 1992

Seçkiler, Ada Müzik, 2000

Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004

Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2004

Bedreddin, Balet Plak, 2005

45'likler;

Ayrılanlar İçin- On Dit, Barclay Plak, 1964

İnme- Çoban Çeşmesi, Balet Plak, 1969

Derbeder Ömrüm- Köylü Kızı, Philips Plak, 1970

Böyledir Akşamları İstanbul'un- Rıhtımda, Philips Plak, 1970

Viens Regarder Le Soleil, Philips Plak, 1971

Bugün Yarın Daima- Kadın Kadın, Philips Plak, 1972

Yaşayamam Sensiz- Sevmek Delilik, Philips Plak, 1972- 1974

İspanyol Meyhanesi- Beyaz Güvercin, Philips Plak, 1972

Duyar mısın? - Kara Sevda, Grafson Plak, 1972

Sıla Güneşi- Ben Gamlı Hazan Sense Taze Bahar, Yonca Plak, 1972

Kırık Kalpler- Oy Be Nenem, Yonca Plak, 1973

Panayır Günü- Yaralı Ceylan, Yonca Plak, 1973

Sen Nerdesin - Tu Seras Un Concerto, Barclay Plak, 1974

Hürriyete Doğru- Karantinalı Despina, Grafson Plak, 1974

Pireli Şarkı- Memet, Yonca Plak, 1975

Dönek Türküsü- Özgürlük, Yankı Plak, 1978

Timur Selçuk Aldığı Ödüller

2017- Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü

2003- 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Müzik, "Abdülhamid Düşerken"

1998- Devlet Sanatçısı

1994- 8. Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Müzik Ödülü, En İyi Müzik, "Mavi Sürgün"

Konserleri