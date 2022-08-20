Ünlü Piyanist Timur Selçuk Kimdir? Timur Selçuk Albümleri
Piyanist Timur Selçuk kimdir, nerelidir? Timur Selçuk’un aldığı ödüller neler? Timur Selçuk’un besteleri nedir? Timur Selçuk neden öldü? Türk halk müziğinde önemli bir yeri bulunan sanatçılardan piyanist Timur Selçuk, arama motorunda tekrardan gündeme gelen isimler arasında yer aldı. 'Ayrılanlar İçin', 'Sen Nerdesin', 'Beyaz Güvercin' gibi besteleri ile büyük bir ilgi toplayan Timur Selçuk hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.
2022-08-20 22:52:28
Timur Selçuk Kimdir?
Timur Selçuk kim? Timur Selçuk 2 Temmuz 1945 yılında İstanbul'da Dünya'ya geldi. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Türk piyanist Timur Selçuk 5 yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Timur Selçuk lise eğitimini Galatasaray Lisesinde tamamladı. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümüne de devam etmiştir. Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönmüştür. Piyanist Timur Selçuk'un "Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi çok sevilen parçaları bulunmakta. Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiştir.1976 senesinde Timur Selçuk, İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalıştı. Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış. Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade ‘sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. Timur Selçuk, 1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Timur Selçuk son konserini ise Nükhet Duru ile birlikte 27 Ağustos 2014 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vermiştir. 6 Kasım 2020 tarihinde 74 yaşında uykusunda kalp krizi geçirerek vefat etti.
Filmografi
- Hakkari'de Bir Mevsim,1982/1983 Erden Kıral
- Vatanyolu (Die Heimreise), 1987/1988 Enis Günay, Rasim Konyar
- Mavi Sürgün (Das blaue Exil), 1992/1993 Erden Kıral
- Kurtuluş, 1992/1993 Refet Paşa
Timur Selçuk Albümleri
- Timur Selçuk ve Orkestrası, Yonce Plak, 1974
- İspanyol Meyhanesi, Philips Plak, 1974
- Timur Selçuk, Yankı Plak, 1977
- Tak Tik, Maral Plak, 1979
- İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde; Timur Selçuk, Maral Plak, 1979
- Dünden Bugüne, Balet Plak, 1982
- Timur Selçuk - 3, Balet Plak, 1986
- Bir Uzay Masalı - Pop Opera, Balet Plak, 1991
- Yıl, Balet Plak, 1992
- Seçkiler, Ada Müzik, 2000
- Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004
- Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2004
- Bedreddin, Balet Plak, 2005
45'likler;
- Ayrılanlar İçin- On Dit, Barclay Plak, 1964
- İnme- Çoban Çeşmesi, Balet Plak, 1969
- Derbeder Ömrüm- Köylü Kızı, Philips Plak, 1970
- Böyledir Akşamları İstanbul'un- Rıhtımda, Philips Plak, 1970
- Viens Regarder Le Soleil, Philips Plak, 1971
- Bugün Yarın Daima- Kadın Kadın, Philips Plak, 1972
- Yaşayamam Sensiz- Sevmek Delilik, Philips Plak, 1972- 1974
- İspanyol Meyhanesi- Beyaz Güvercin, Philips Plak, 1972
- Duyar mısın? - Kara Sevda, Grafson Plak, 1972
- Sıla Güneşi- Ben Gamlı Hazan Sense Taze Bahar, Yonca Plak, 1972
- Kırık Kalpler- Oy Be Nenem, Yonca Plak, 1973
- Panayır Günü- Yaralı Ceylan, Yonca Plak, 1973
- Sen Nerdesin - Tu Seras Un Concerto, Barclay Plak, 1974
- Hürriyete Doğru- Karantinalı Despina, Grafson Plak, 1974
- Pireli Şarkı- Memet, Yonca Plak, 1975
- Dönek Türküsü- Özgürlük, Yankı Plak, 1978
Timur Selçuk Aldığı Ödüller
- 2017- Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü
- 2003- 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Müzik, "Abdülhamid Düşerken"
- 1998- Devlet Sanatçısı
- 1994- 8. Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Müzik Ödülü, En İyi Müzik, "Mavi Sürgün"
Konserleri
- Ankara Resim Heykel Müzesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi
- Atatürk'ü Anma gecesi, Ankara, 10 Kasım 2012
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