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TIMETURK / YAŞAM / Ünlü oyuncu ölü bulundu

Ünlü oyuncu ölü bulundu

Yaklaşık 5 gündür her yerde aranan ve kendinden haber alınamayan 43 yaşındaki ünlü oyuncu Lindsay Perlman, Los Angeles'ta ölü bulundu.

1 Saat Önce
2022-02-19 16:59:43
Ünlü oyuncu ölü bulundu

General Hospital dizisindeki rolüyle tanınan 43 yaşındaki oyuncu Lindsay Perlman, yaklaşık 5 gündür her yerde aranıyor. Kendisine günlerdir ulaşılamayan oyuncudan acı haber geldi.

Kayıp ilan verilerek aranan oyuncu, Los Angeles'ta ölü olarak bulundu.

Oyuncunun ölümüne ilişkin açıklama yapan Los Angeles Polis Teşkilatı, sabah 08.30'da gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir kadının cansız bedenini bulduklarını söyledi.

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Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucu cansız bulunan bedenen General Hospital dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı.

Tam adı Lindsey Erin Pearlman olan oyuncunun eşi Vance Smith, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Polis Lindsey'i buldu. O öldü. Yıkılmış durumdayım" dedi. Oyuncunun menajeri Michael Chiaverini de "Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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Lindsey Pearlman, General Hospital dizisinin yanı sıra Chicago Justice, Empire, Sneaky Pete, American Housewife, The Purse ve Selena: The Series ve Signal to Noise gibi birçok projede rol aldı. .

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